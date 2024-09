Susana Giménez reveló que recibió un llamado clave para posponer su regreso a la televisión

Tras cinco años de ausencia de la pantalla chica, Susana Giménez iba a hacer su estreno en Telefe el próximo domingo 15 de septiembre. Sin embargo,l a cadena nacional que hará el presidente Javier Milei para presentar el Presupuesto 2025 obligó a postergar el tan ansiado regreso. Ahora, fue la propia diva que reveló que desde el Gobierno la llamaron para esperar una semana más.



De invitada al stream de OLGA en el que participa su amigo Damián Betular, la conductora de televisión contó cómo está viviendo los días de su vuelta a la pantalla chica y confesó que llamaron a su productor para hacerle el expreso pedido, al que finalmente concedió.



“¿Extrañabas la televisión?”, le consultó el famoso pastelero haciendo referencia a su vuelta a lo que la presentadora reconoció estar ansiosa. “Confío en mi intuición y en la producción porque están a full y queriendo hacer un proyecto bien potente. Hay mucha competencia, la tele está pasando un momento bajo, no hubo ficción y la extraño”, reveló.

Al ser consultada por la postergación de su retorno, la también actriz explicó: “No puedo volver este domingo porque me llamaron desde el Gobierno, específicamente la señora Karina Milei”.

En ese contexto, Su reconoció que la secretaria general de la Presidencia de la Nación con su productor: “Con el presidente Javier le queremos pedir perdón, sabemos que quieren debutar, pero él va a dar a conocer el presupuesto nacional. Y va a ser largo´”.

En ese contexto, se mostró acorde a la decisión del mandatario por elegir esa franja horaria: “Porque la gente está en la casa y lo puede escuchar tranquilo, ¿qué vamos a hacer? Por algo será”.



Por otro lado, sobre una posibilidad que puede recibir en su programa y entrevistar el líder de La Libertad Avanza reconoció: “Creo que sí. Hablé con él dos veces porque me llamó para venir. Y yo le dije: ‘Señor Presidente...’. Odio a los que piensan que se conocen de toda la vida. No le podía decir: ‘Oíme, Javi....’. Y le dije: ‘No estoy al aire y no sé mucho de política. Necesito ver un poco de lo que hace, enterarme lo que pasa en el país y después hacerle una nota”.

A lo largo de su estadía en la televisión, la diva de los teléfonos entrevistó a otros exmandatarios: “Entrevisté a todos. A Macri, a Menem, a De la Rúa”.

Fuente: Rating Cero