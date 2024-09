La soberbia no es buen consejero

En la semana que pasó, las quejas de las vecinales se sucedieron y quizá la que mayor repercusión tuvo fue la del Barrio Mora, que está analizando si se dirigen hasta la mismísima Municipalidad para procurar ser escuchados por el intendente Viotti y en una clara disconformidad con Marcia Tamagnini, Coordinadora de Participación Ciudadana y Vecinales, que al decir de la gran mayoría de las autoridades de los diferentes centros vecinales de la ciudad, no encuentran en ella interlocutor valido alguno, demostrando no tener ningún tipo de independencia y nunca dando respuesta a los permanentes reclamos de las vecinales.

La respuesta del intendente que lo realizó en sus redes sociales comienza diciendo:

Me dirijo a ustedes con el propósito de aclarar algunas inquietudes y malentendidos que han surgido recientemente en nuestra comunidad. Mi compromiso como intendente es trabajar en beneficio de todos los ciudadanos de Rafaela, sin excepción, y asegurar que cada voz sea escuchada.

Todas las reuniones solicitadas por los vecinos se gestionan y coordinan a travéz del equipo de Vecinales, que trabaja junto a las 41 vecinales de la ciudad para resolver las diferentes situaciones que se presentan.

A través de una "Carta Abierta a los Vecinos de Rafaela", buscó "aclarar algunas inquietudes y malentendidos". "Mi compromiso como Intendente es trabajar en beneficio de todos los ciudadanos de Rafaela, sin excepción, y asegurar que cada voz sea escuchada", subraya la misiva en su tramo inicial. "Agradezco su paciencia mientras abordamos estos asuntos juntos", agregó.

"Todas las reuniones solicitadas por los vecinos se gestionan y coordinan a través del equipo de Vecinales, que trabaja junto a las 41 vecinales de la ciudad para resolver las diferentes situaciones que se presentan", afirmó el intendente. En este caso, desde hace meses se reiteran los planteos de dirigentes vecinales por una supuesta inacción del Municipio para "escuchar" las demandas de los barrios y, en particular, dar respuestas a las mismas.

En este marco, Viotti reconoció que "muchas de las problemáticas no son de resolución fácil ni exclusiva del Municipio, como la inseguridad y las adicciones". "Trabajamos con el Gobierno provincial y nacional, y con la Justicia, a través de programas como la Intervención Barrial Focalizada y el regreso de Gendarmería", expresó para dar cuenta de su política de seguridad.



Después ofreció una explicación de una fallida reunión con vecinos de barrio Mora. "Sobre la reunión en barrio Mora, el equipo de Vecinales intentó comunicarse en varias oportunidades sin éxito", admitió en su Carta Abierta sin dar mayores detalles sobre esas acciones realizadas para contactarse con referentes barriales. En tal sentido, solo puntualizó que "las reuniones deben realizarse por consenso, no por imposición" en una postura endeble.

Viotti, además, salió a defender su gobierno. "En estos 9 meses de gestión, enfrentamos una difícil situación económica, pero seguimos invirtiendo en Rafaela. Invertimos más de $ 2.000 millones en equipamiento, y $700 millones en luminaria LED para nuestras calles", sostuvo sin abundar en detalles. En realidad, son inversiones que "están en proceso" sin que hasta el momento hayan tenido impacto en la gestión ante los vecinos.

Asimismo, resaltó que "hemos adquirido un 50% más de cámaras de prevención", aunque al respecto cabe consignar que se realizó una licitación con un presupuesto de $ 130 millones -aportados por el Gobierno provincial, pero aún no fue adjudicada. "A esto se suma un 60% más de personal al Centro de Monitoreo para mejorar la seguridad", señaló.



"Continuamos con obras claves como las cloacas en el sur de la ciudad y la renovación de avenida Italia. Nos comprometimos con el nuevo Hospital, que estará finalizado en pocos meses, y estamos trabajando en los accesos de la Ruta 70 y la pavimentación del Camino 6 para apoyar a nuestras empresas", remarcó Viotti en la Carta publicada este domingo por la noche.



En cuanto a los planes para el próximo año, el Intendente enfatizó que "en 2025, junto al Gobierno provincial, haremos significativas inversiones en infraestructura deportiva, preparando a Rafaela para recibir los Juegos Odesur 2026 y dejando un legado para la ciudad".



Y anticipó que "antes de finalizar el año, iniciaremos un ambicioso plan de mejoras en espacios verdes con una inversión de más de $ 500 millones para revitalizar plazas y construir nuevas en barrios que lo necesiten". El estado actual de los espacios públicos es uno de los cuestionamientos permanentes que hacen vecinos a la gestión municipal.

En cuanto al "plan de pavimentación", un reclamo efectuado recientemente por el bloque de concejales opositores, Viotti buscará "acordar con los vecinos si es el momento adecuado para implementarlo, asegurando que el proceso sea justo y beneficioso para toda la comunidad". En los pasillos del Municipio habían explicado que el costo de una cuadra de pavimento ronda los 70 millones de pesos y que en un contexto de crisis económica es una "misión imposible" llevar adelante una obra de este tipo. La referencia comprendía el primer semestre del año, cuando la inflación fluctuaba en porcentajes superiores a los actuales.

Viotti consideró que "esta gestión seguirá adelante con determinación, priorizando siempre a los vecinos y a nuestra ciudad" a la vez que invitó a los vecinos a unirse "a este esfuerzo común para construir un futuro mejor para todos".



En el comentario publicado en redes sociales para acompañar la Carta Abierta, el Intendente dijo que "gobernar con la verdad no es una opción, es una obligación". "No podemos construir un futuro justo y próspero sobre cimientos de falsedad o medias verdades", indicó. Pero no precisó cuales son las "medias verdades".

"La verdad no siempre es fácil de decir ni de escuchar. A veces, gobernar con la verdad significa tomar decisiones difíciles y asumir los costos que conllevan. Solo enfrentando los desafíos con valentía, con la verdad como guía, es que podremos superar los obstáculos y construir una Rafaela mejor entre todos", concluyó con tono enigmático.

En otros tiempos, este tipo de posicionamientos se llevaban a cabo en conferencias de prensa. Ahora fue a través de redes sociales. No hay repreguntas de periodistas, pero hay comentarios que pueden ser muy duros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leonardo Viotti (@leo_viotti)

Con información de La Opinión