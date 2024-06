Revelan que al momento de su muerte Michael Jackson debía U$D 500 millones

Los abogados de los albaceas del patrimonio de Michael Jackson, de cuya muerte se cumplen 15 años, aseguraron que las cuentas del autor de Thriller estaban "en desorden" en 2009, hasta el punto de alcanzar esa millonaria deuda.

Michael Jackson falleció el 25 de junio de 2009 por sobredosis de anestésicos en su mansión alquilada cerca de Bel Air, el exclusivo barrio de celebridades en Los Ángeles.

"Había incurrido en gastos considerables en relación con los preparativos de su gira de conciertos, 'This Is It'", según el documento que se presentó ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles tras fallecer el cantante, explica el portal especializado.

El portal E! News, citando como fuente documentos del cantante a los que ha tenido acceso en los últimos días, calcula que Jackson se fue de este mundo dejando una deuda de 500 millones de dólares.

los abogados de los albaceas precisaron que Jackson había "cambiado de gerente comercial, abogados y gerente personal varias veces en los años inmediatamente anteriores a su muerte", lo que les obligó a rastrear documentos que estaban "esparcidos por todo el país".

Los abogados eliminaron la deuda patrimonial del cantante y "mejoraron con éxito su imagen y su legado" en beneficio de los beneficiarios de la "Michael's Trust", que incluye a los hijos del compositor, Prince Jackson, de 27 años, Paris Jackson, 26, y Bigi "Blanket" Jackson, 22.

"Aunque ha pasado más de una década desde la muerte de Michael Jackson -señala el documento-, de vez en cuando, los albaceas deben lidiar con las consecuencias de las circunstancias que existían en el momento de su muerte"

