Los jugadores del Tottenham les devolverán el dinero de las entradas a los hinchas que fueron a Newcastle

Tottenham sufrió el domingo una humillante derrota por 6-1 ante Newcastle, en condición de visitante, por la Premier League. Tan duro fue el golpe que el presidente del club, Daniel Levy, despidió al italiano Cristian Stellini, quien había asumido interinamente tras la salida de su compatriota Antonio Conte. Pero no fue el único cimbronazo.

Este martes, los jugadores publicaron un comunicado a través de las redes sociales del Tottenham donde, además de pedir disculpas por semejante caída, aseguraron que se harán cargo de devolverles el dinero a los hinchas que viajaron a Newcastle y sufrieron en vivo la goleada en el St James’ Park.

“Como equipo, entendemos su frustración, su enojo. No fue lo suficientemente bueno. Sabemos que las palabras no son suficientes, pero créannos, una derrota como esta duele. Apreciamos su apoyo, de local y visitante, y nos gustaría reembolsarles a los hinchas el costo del ticket en St James’ Park. Sabemos que esto no cambiará lo que ocurrió el domingo y daremos todo para poner las cosas en orden el jueves contra Manchester United”, informaron los jugadores en el comunicado.

“De nuevo, su apoyo significará todo para nosotros. Juntos -y solo juntos- podremos hacer que las cosas avancen”, continuaron.

Tottenham, con nuevo DT interino tras la goleada

El plantel londinense que integra el defensor argentino Cristian “Cuti” Romero quedó a cargo de Ryan Mason, quien ya estuvo de manera interina entre abril y mayo de 2021 y enfrentará el jueves contra Manchester United, como local.

“La actuación del domingo contra Newcastle fue totalmente inaceptable y devastadora”, aseguró Levy en el comunicado que publicó para anunciar la salida de Stellini.

El italiano, reemplazante de Antonio Conte, estuvo a cargo de los “Spurs” en cuatro partidos de la Premier League con un triunfo, un empate y dos derrotas.

El equipo del “Cuti” Romero está quinto, con 53 puntos, en zona de clasificación a la Liga de Europa pero tiene al acecho a Aston Villa (51), Liverpool (50) y Brighton (49) cuando restan seis fechas para el final.

Fuente: TN