Qué efecto tendrá suba de tasa sobre el dólar y cuáles son los riesgos, según expertos

Tras la abrupta escalada que exhibieron esta semana el dólar blue y los financieros, el Banco Central (BCRA) volvió a subir este jueves la tasa de política monetaria y el rendimiento de los plazos fijos. Para la mayoría de los economistas consultados por iProfesional, es una decisión que va en la dirección correcta, y ayudará a calmar a los dólares paralelos, aunque creen que el efecto será transitorio.

La entidad monetaria dispuso subir la tasa de la Leliq a 28 días 1.000 puntos básicos o 10 puntos porcentuales, y elevarla de 81 % a 91%, el nivel más alto en los últimos 20 años, con lo cual el rendimiento del plazo fijo tradicional a 30 días para personas físicas será de 7,58% mensual.

Es la segunda suba de tasas que decide el BCRA en una semana, luego de que el ajuste de 3 puntos porcentuales definido el jueves 20 de abril había dejando gusto a poco en el mercado dado que el rendimiento mensual perdía contra la inflación de 7,7% de marzo, y fue una de las razones que desencadenó la corrida de los dólares libres de los últimos días.

El BCRA dispuso además elevar el monto máximo de las colocaciones que gozarán de este mayor interés desde el previo de $10 millones hasta el nuevo límite de $30 millones.

Para los analistas, aunque la medida es necesaria y lógica para contener las presiones cambiarias, traerá aparejado costos dada la mayor emisión monetaria que implica por el pago de intereses mensuales de Leliqs lo que, a su vez, es un condimento para la inflación, al tiempo que impactará negativamente en la actividad económica.

Suba de tasas: ¿fue una decisión correcta?

Santiago Franco, analista de Research de GMA Capital señaló que "la suba de la semana pasada de 300 puntos básicos había sido insuficiente, y esta reciente corrección apunta a corregir dicho desfasaje" dado que "el aumento de 1000 puntos al ubicarse en 91% (TNA) quedó prácticamente neutra en términos reales con respecto a la inflación de marzo".

"La decisión de subir la tasa de interés 10 puntos porcentuales se encuentra dentro del conjunto de medidas tomadas para contener la escalada de la brecha cambiaria. Al aumentar el premio a las inversiones en pesos se debería generar un mayor atractivo para este tipo de activos, quitando así cierta presión sobre el dólar", destacó.

El economista Federico Glustein evaluó que "la decisión es sorpresiva pero correcta porque el mercado para no ir a dolarización pide más tasa". Y consideró que este nuevo aumento "hace más atractivo provisoriamente a los plazos fijos, sobre todo, teniendo en cuenta que se amplió el límite a $30 millones de pesos".

A su vez, Alejandro Giacoia, economista de EconViews consideró que "era algo de esperar porque los 3 puntos de la semana pasada claramente habían sido insuficientes, y en episodios anteriores donde hubo subas fuertes del CCL también se utilizó a la tasa de interés para bajarlo".

"Con esta suba el rendimiento de los plazos fijos queda en torno al 7.5% mensual. No está claro que le gane a la inflación pero de mínima va a estar más cerca. Más allá de si es correcta la medida o no, creo que era algo necesario para apagar el incendio, aunque no suficiente. Se necesita algún gesto desde lo fiscal para conseguir más estabilidad", juzgó.

En sintonía, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, .precisó que la nueva suba implica "una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 7,48%, con esto hay chances de que esté cerca (de la inflación de este mes) pero puede que tengamos una inflación mayor y termine siendo poco".

"Estamos acercándonos a la campaña electoral, crecerá más rápidamente la emisión por intereses de pasivos remunerados del BCRA y cada vez se complica más el tema de reservas, es lógico que la demanda por dolarizar en este escenario exija un premio mayor para quedarse en pesos", acotó.

El analista financiero Christian Buteler afirmó que "la tasa quedó positiva y es una señal en el sentido correcto como para justificar mantenerte en pesos frente a la inflación". No obstante, objetó que la medida "pierde efectividad cuando paralelamente el BCRA vuelve a emitir para asistir al Tesoro -el viernes de la semana pasada le giró $100.000 millones en Adelantos Transitorios- y por el dólar soja".

Salvador Vitelli, especialista de finanzas y agronegocios sostuvo que "como la sábana está tan corta no queda otra que generar este tipo de incentivo para quedarse en pesos, a través de un mecanismo que deteriora fuertemente el balance del BCRA" porque aumenta el déficit cuasifiscal.

Para Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, la decisión de subir la tasa en forma agresiva "es una condición previa para un eventual acuerdo con el FMI"

"Creo que lo hacen más por ese lado, y no que la estén usando como herramienta para evitar la dolarización. Algo va a calmar a los dólares. Aunque no creo que alguien que haya decidido ir a dólar, por esta suba de tasa decida quedarse en pesos".

El analista Gustavo Ber planteó que el nivel de la suba de tasa demuestra "la importancia que le dan las autoridades a frenar las tensiones cambiarias" y opinó que "podría tener resultado a corto plazo, al contribuir a mantener las colocaciones en pesos estables, y también más calmos a los dólares financieros y libre".

No obstante, el analista remarcó que esta suba de tasas "debería ser complementada rápidamente con medidas que sumen dólares genuinos (nuevos incentivos a la oferta, adicionales restricciones a la demanda y financiamiento externo) a fin de recuperar una etapa de mayor calma cambiaria, especialmente en un período electoral y ante una mayor emisión monetaria acentuada por los crecientes efectos en el cuasifiscal".

Por su parte, Santiago Manoukian, economista de Ecolatina, alegó que la suba de la tasa "si bien puede contribuir a llevar algo más de calma en el corto plazo, dada la emisión futura asociada por intereses de los pasivos remunerados (12% del PIB, +250% de la base monetaria), junto a otros motores activos (compras del BCRA en el mercado secundario, dólar soja/agro); el severo impacto de la sequía; la creciente incertidumbre, la falta de confianza y el hecho de no formar parte de un programa integral este movimiento seguirá siendo ineficaz para moderar la dinámica inflacionaria y las presiones cambiarias"

Para Reschini, el ajuste de la tasa "puede suavizar un poco más" a los dólares paralelos pero prevé que el efecto será transitorio. Al respecto, fundamentó: "se requiere un plan que genere confianza, Subir la tasa, vender más de las escasas reservas, y más restricciones solo pueden tener un efecto muy limitado".

Asimismo, Buteler aseveró que "esto te ayuda , pero se va a seguir necesitando intervenir (en el mercado de bonos) porque la medida llega un poco tarde, estos 10 puntos capaz tendrían que haber subido el jueves último, y se evitaba la corrida cambiaria".

" Esto ayuda a darle más calma, pero para cortar la corrida van a tener que intervenir firme en el mercado hasta que los dólares retrocedan unos cuantos pesos de todo lo que subió", enfatizó.

Asimismo, Juan Pablo Albornoz, economista de Invecq, resaltó que "puede traer algo de calma transitoria al dólar, pero la dinámica del déficit cuasifiscal ya corre en piloto automático". Y manifestó que "lo correcto sería acelerar la consolidación fiscal para poder reducir la necesidad de financiamiento del déficit y poder empezar a aliviar la dinámica cuasifiscal del BCRA".

Menescaldi también hizo hincapié en "el riesgo monetario" por el alza de tasas en un escenario donde el gobierno está "sin comprar dólares, y emite cada vez más pesos". E indicó que "hay un stock de 13,2 billones de pasivos remunerados, y con esta suba ya emitirá $1,15 billones mensual (por pago de intereses de Leliq), y eso es inflacionario".

Sobre el impacto monetario por este ajuste de la tasa, Franco estimó que "la factura de intereses del BCRA por mes se incrementará $ 110.000 millones, un aumento de 13%. Y resaltó que "no es una cuestión menor, en los últimos 12 meses la emisión por el pago de intereses de los pasivos del Banco Central representó el 60% de la expansión monetaria", .

De igual diagnóstico, Vitelli afirmó que el incremento de la tasa "perjudica fuertemente el balance del BCRA, y le pone cierto piso a la inflación" por la mayor emisión por el pago de intereses de Leliqs. Y calculó que "vamos a niveles de intereses mensuales en torno a los 983.000 millones".

A su vez, destacó que "el riesgo de esta fuerte suba de tasa es que termina enfriando la actividad económica que ya venía estancada, porque se encarece el crédito y las posibilidad de poder invertir; con esta medida se vuelca la posible inversión que habría en la economía real a inversiones financieras donde se hace la timba"

