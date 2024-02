Entró en vigencia el programa Cuota Simple: qué es, cómo funciona y qué productos incluye

El programa Cuota Simple lanzado por el Gobierno para financiar compras en 3 y 6 cuotas fijas con tarjeta de crédito comenzó a regir este 1° de febrero en todo el país. El nuevo plan de financiamiento reemplaza al plan Ahora 12 estará vigente hasta el 31 de mayo de 2024.



El programa ofrece el acceso a la compra de productos nacionales con una tasa de interés 93,5%, equivalente al 85% de la que tiene como referencia para los plazos fijos el Banco Central (110% TNA).

Qué es Cuota Simple y hasta cuándo rige

El nuevo programa Cuota Simple brinda la posibilidad de financiar compras en 3 y 6 cuotas fijas con tarjeta de crédito con una tasa de 93,5%.

Rige desde este jueves 1 de febrero hasta el 31 de mayo. Según la Secretaría de Comercio, el plazo es prorrogable, es decir, se puede extender si así lo decidieran.

Una por una, las claves del programa Cuota Simple

El programa impulsado por la gestión de Javier Milei brinda solo dos opciones de financiamiento: 3 y 6 cuotas. Es uno de las grandes diferencias frente a Ahora 12.

La tasa de interés nominal anual del plan Cuota Simple es del 93,5% y se actualizará cada bimestre.

Las compras presenciales o virtuales se deben realizar con tarjetas de crédito bancarias.

Los comercios que se adhieran a Cuota Simple estarán identificados con el logo del programa. En tanto, aquellos que estaban adheridos a Ahora 12 quedan inscriptos de forma automática.

Todos los productos y rubros que integran el programa Cuota Simple

Línea blanca: incluye aires acondicionados, climatizadores de aire y/o ventilación, lavavajillas, lavarropas y secarropas, cocinas, hornos y anafes, calefactores y estufas, termotanques y calefones, heladeras, congeladores y freezers;

Indumentaria: comprenden prendas de vestir para hombres, mujeres y niños, incluye ropa de trabajo, deportiva y de uso diario;

Calzado y marroquinería: abarcan calzado deportivo y no deportivo, carteras, maletas, bolsos de mano y artículos de marroquinería de cuero y otros materiales;

Servicios Educativos: incluye a cursos de idioma, cursos relacionados con informática, deportivos y actividades culturales. No incluye escuelas ni universidades;

Anteojos y lentes de contacto adquiridos en ópticas que no superen los $97.000;

Equipamiento médico: abarca equipos de terapia respiratoria, mobiliario, sillas de ruedas y ortopedia. Tope $1.160.000.

Maquinaria y herramientas: taladros, amoladoras, lijadoras, pulidoras, sierras, soldadores y morsas.

Artículos de librería, entre ellos los útiles escolares;

Perfumería: comprende productos de cosmética, cuidado personal y perfumes.

Motos que no superen $1.300.000 de valor;

Computadoras, notebooks y tablets;

Celulares;

Televisores y monitores;

Muebles para el hogar;

Bicicletas;

Colchones y sommiers;

Libros y textos escolares;

Juguetes y juegos de mesa;

Pequeños electrodomésticos;

Instrumentos musicales;

Espectáculos y eventos culturales: obras teatrales y conciertos de artistas nacionales. Tope $62.000.

Servicios técnicos de electrónica y electrodomésticos para el hogar;

Servicios de preparación para el deporte y gimnasios.

Servicios de reparación de vehículos automotores y motocicletas.

Neumáticos, accesorios, kit de conversión de vehículos a gas GNC y repuestos para automotores y motos;

Kit para la conexión domiciliaria a los servicios públicos de agua y cloacas.

Cuota Simple: los productos que no están alcanzados por el programa

Hasta el momento, quedaron afuera del programa Cuota Simple, que reemplaza a Ahora 12, los siguientes productos:

Materiales para la construcción: cemento, ladrillos, chapa, aberturas, pintura, caños y cerámicos;

Turismo: pasajes, alojamientos y paquetes de viajes;

Cuidado personal: peluquerías y centros de estética;

Servicios de instalación de alarmas.

Con informacion de Infobae.