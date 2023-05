Pampita habló de la fuerte acusación de estafa de una empresa que promocionaba: "Uno presta su imagen"

Figuras como Pampita, Mirtha Legrand y Nicolás Occhiato se vieron salpicados por las denuncias contra Turismo Felgueres, una agencia de viajes que fue denunciada por la venta de pasajes truchos para Semana Santa. La conductora, quien participó de un evento de la empresa, se lamentó por lo sucedido.

"¿Muchas celebrities toman mayores recaudos a la hora de promocionar algo?", le preguntó el cronista de Socios del espectáculo a la animadora. "No se puede. Imaginate que son tantos eventos que uno va que uno no se pone a investigar cómo está impositivamente esa empresa o si tiene bien los papeles", señaló.

"Uno presta su imagen y es contratado. Después, cómo responda la empresa, no depende de uno. No lo podríamos hacer. Es así el trabajo de uno, uno pone su imagen, es contratado para eso, pero no anda investigando empresa por empresa en la que participa", aseguró la figura de Los 8 escalones de los 3 millones.

LA PALABRA DE PAMPITA POR LA DENUNCIA CONTRA UNA EMPRESA DE VIAJES QUE PROMOCIONABA

¿Planea Pampita iniciar acciones legales contra la empresa? "¡No, para nada! Yo no me vi involucrada en ninguna estafa”, afirmó.

“Lo lamento muchísimo por toda la gente que sí, los entiendo, pero bueno, mi situación es distinta. Yo fui contratada para ir a un evento y nada más", afirmó.

“Una empresa para tener visibilidad tiene que contratar influencer, celebrities y famosos para que su producto sea visto en tele y en redes. Es parte del proceso de marketing. Es normal que cuando a una empresa le va bien contrate a un montón de gente para promocionar su producto.

