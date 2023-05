Los "dinosaurios" de la política atacan a Carolina Losada. ¿Será por ser mujer?

Desde el mismo momento que Carolina Losada comunicó su intención para presentarse como candidata a gobernadora de Santa Fe, comenzaron los ataques de diferentes sectores del oficialismo. Quizá esos ataques vayan más allá de la política, y su condición de mujer le juegue en contra a la senadora por parte de estos dinosaurios de la política que a decir verdad ya están de vuelta y son repudiados por gran parte de la población, que ve en ellos a la decadencia Argentina misma.

Uno de los que salió a "pegarle" duro a Carolina Losada, fue Roberto Mirabella, el "hijo putativo" de Omar Perotti no dudo en vociferar:

"Si quiere gobernar Santa Fe, lo primero que debería hacer es venirse a vivir a Santa Fe porque hace veinte años que vive en Nordelta, vive en Recoleta, y uno no puede defender lo que no conoce y no ama, así que me parece a mí que ojalá que todos los que participen en el punto de vista electoral participen viviendo en nuestra provincia, recorriendo la provincia, y haciéndose carne de la defensa de Santa Fe"

Y agregó, "hoy estamos en un momento trascendente y me creo que lo peor que podemos hacer es juntarnos de la mano de políticos de Buenos Aires e importar recetas de Buenos Aires porque no necesitamos que de Buenos Aires nos vengan a decir lo que tenemos que hacer. Lo que necesitamos es un proyecto santafesino fuerte para defender mejor a Santa Fe" agregó. Un verdadero y autentico peronista don Mirabella.....

Con información de Radio Rafaela