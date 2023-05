«¿Para qué vinimos?: Aracre cuestionó las medidas económicas del Gobierno y cargó contra Gabriela Cerruti

El ex jefe de Asesores de la presidencia Antonio Aracre criticó este viernes al Gobierno nacional del que formó parte hasta el 18 de abril. Sobre este punto, planteó críticas económicas por no modificarse la ecuación distributiva y, por ello, cuestionó qué sentido tenía volver al poder entonces. Además, expresó que el oficialismo que cuenta con «mecanismos que contemplen la diversidad de pensamientos» de los funcionarios que lo integran y cargó contra la portavoz Gabriela Cerruti, a quien definió como «una persona especial» de carácter «autoritario».

«No hay mecanismos que contemplen cómo dirimir la diversidad de pensamientos, porque en general se ve como conspiración», planteó el ex CEO de Syngenta en La 990. El exfuncionario debió dar un paso al costado a mitad de abril luego de los trascendidos que aseguraba que había filtrado a la prensa un paquete de medidas económicas sin el visto bueno del presidente Alberto Fernández ni del ministro de Economía Sergio Massa.

El dardo a Gabriela Cerruti

«No intenté conspirar, sino hacer un aporte, como no lo pude hacer porque me operaban de todos lados y me inventaban cosas decidí irme a mi casa». Según la versión de Aracre, fue la portavoz presidencial la que convenció al mandatario de que su jefe de asesores había brindado un off con periodistas, sin su consentimiento, tras el almuerzo que compartieron en su despacho, suceso que hasta el día de hoy niega.

«Gabriela Cerruti y [el secretario general de la Presidencia] Julio Vitobello conforman un entorno muy cercano e influyen mucho sobre las decisiones que el Presidente toma», desarrolló el exfuncionario. Y agregó: «A mi me costó mucho romper esa pared, no tanto con Julio [Vitobello], pero con Gabriela [Cerruti] tuve discusiones muy fuertes».

Para el empresario, la vocera es «una persona especial» de carácter «autoritario» que responde cuando quiere, y «presupone que la culpa es tuya de las cosas que pasan». «De hecho lo convenció al presidente de que yo había tenido off con el presidente, algo que no pasó», reveló.

Críticas económicas de Aracre

Antonio Aracre precisó además que el Gobierno debe poder modificar «la ecuación distributiva». En este sentido, se mostró a favor de otorgar una suma fija a sectores trabajadores formales por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil que hoy se ubica en $84.512. Además, insistió en que el Congreso debe tratar el proyecto de Renta Inesperada.

«Si un gobierno progresista que no puede modificar la ecuación distributiva, para qué vinimos», se preguntó el exjefe de asesores. Y continuó: «Si cada mes que pasa tenemos una inflación creciente y con salarios que nunca van a alcanzar los procesos inflaciones, algo no estamos haciendo bien».

Con información de www.elintransigente.com