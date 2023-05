El FDT retoma la actividad en el Senado para avanzar con nombramientos de jueces pero no tiene quórum para aprobarlos

El Senado de la Nación retomará la actividad esta semana con reuniones de comisión, el martes y el miércoles, donde abordará un tema que suele generar tensiones y conflictos con la oposición.

Los senadores que conforman la Comisión de Acuerdos, la encargada de avanzar en los pliegos de nombramientos en la Justicia y los ascensos militares, fueron citados para el 30 y 31 de mayo con la finalidad de elegir autoridades y comenzar casi medio centenar de audiencias públicas.

La designación de autoridades tiene que ver con que será el primer encuentro de 2023. Lo más probable es que Anabel Fernández Sagasti, del Frente de Todos, y Guadalupe Tagliaferri, del PRO, sean reelectas como presidenta y vice de la comisión.

El encuentro de Acuerdos, en donde el Frente de Todos cuenta con mayoría, tiene como objetivos realizar 47 audiencias públicas repartidas en las dos jornadas para tratar pliegos para la Justicia.

En el listado de pliegos para las audiencias públicas hay nombres para la Justicia de Santiago del Estero (2), Corrientes (2), Rosario (2), Santa Fe (2), Jujuy (7), La Rioja (1), Mar del Plata (4), Misiones (1), Tucumán (1), Entre Ríos (1), Mendoza (1), que serán tratados durante la primera jornada.

El 31 de mayo se debatirá la aprobación en la Comisión de pliegos para la Justicia federal con asiento en la Capital Federal (22) y la provincia de Buenos Aires (1).

El trámite en la Comisión puede ser más o menos dificultoso dependiendo del pliego pero lo más probable es que aquellos que cuentan con el aval del oficialismo obtengan dictamen positivo. El conflicto será cuando intenten ir al recinto.

A comienzos de 2023 el interbloque del Frente de Todos perdió cuatro senadores que conformaron un nuevo bloque junto a la senadora opositora Alejandra Vigo -PJ Córdoba- que hasta ahora se viene mostrando bastante reacio a acordar con sus viejos compañeros y parece más a gusto en las negociaciones con el interbloque de Juntos por el Cambio.

Es en ese contexto en el que navega hoy el oficialismo. Por un lado, busca avanzar en diferentes temas como el nombramiento de jueces; pero, por el otro, no sostiene el mismo ritmo a la hora de ir al recinto porque no cuenta con el número necesario para poder aprobarlos. Además, son pocas las probabilidades de encontrar buena receptividad del otro lado para alcanzar un acuedo parlamentario.

“Siempre costó y ahora que están todos lanzados en el proceso electoral es mucho más difícil. Quedó claro cuando se cayó la sesión porque querían tratar algunos temas y otros no, y una semana más tarde los trataron todos. Están tratando de imponerse en el recinto entonces no negocian”, señaló a Infobae una fuente del oficialismo.

“Durante años impusieron los temas. No había reunión de labor parlamentaria porque ellos -por el Frente de Todos- hacían lo que querían. Ahora nosotros estamos mejor posicionados, no solo porque en las conversaciones con el bloque de Unidad Federal estamos mejor sino porque no tenemos apuro, no nos corre el 10 de diciembre sino que todo lo contrario”, dijo una fuente del interbloque de Juntos por el Cambio.

De todas formas los acuerdos son endebles y van mutando. Tanto es así que un senador que lleva muchos años en la Cámara Alta explicó respecto a una sesión que “todavía no hay nada. Nadie va a ir al recinto a perder, ni nosotros ni ellos porque no le sirve a ninguno que eso suceda”.

Por ahora no hay fecha para ir al recinto. Los senadores de los bloques están entre las elecciones en las provincias que se fueron desdoblando y, en el caso de las que este año renuevan bancas -Buenos Aires, Formosa, Jujuy, Misiones, La Rioja, San Luis, Santa Cruz y San Juan- están metidos en las campañas.

