"A este ritmo, me gana Viotti", dicen que Castellano le dijo a sus colaboradores

La reunión se dio el último fin de semana XXL en la casa del intendente, fueron unos pocos, tan solo los que considera incondicionales, no más de 5. Dicen que ya al abrir la puerta la cara de Castellano estaba "demasiado larga", y que el ambiente se podía cortar con un estilete de lo espeso, también no cuenta que la recriminación más airada la recibió Jorge Muriel. "Por vos me están pegando todos, el tránsito es un verdadero desastre, tienen razón, no se está haciendo nada y lo más grave es que el tema es muy sensible por que hay vidas en juego, vos pensas que todo se compra con la pauta, pero resulta que no es así, lo podes comprar al de LT28, a los otros que andan al salto por un bizcocho, pero al "ruso" no lo vas a comprar, no vive del diario, ahí vas a tener un problema", le dijo el intendente a un Muriel que no atinó a decir nada. Tras cartón la orden fue: "En una semana saturas las calles de la ciudad, organizas controles y basta de tener contemplación, a este ritmo, Viotti es intendente".

Dicen que Castellano también se refirio ala seguridad y fue contndente : "Omar no hace nada y tampoco lo hará, es importante que la GUR juegue un rol importante, que la gente se sienta segura, hay que hacer más recorridos, bajarse del auto y mediar y por sobre todo ir a los lugares calientes, pareciera que tienen miedo".

Dicen que los reclamos fueron muchos, que los reproches se enfocaron casi exclusivamente en Muriel y algunos lo dan por despedido, pero lo que más alarmó fue el contundente "A ESTE RITMO, LAS ELECCIONES LAS GANA VIOTTI".