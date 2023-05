Rodríguez Larreta hará hoy una foto de unidad con Martín Lousteau, Jorge Macri, Graciela Ocaña y García Moritán

El día después. Fue una decisión que puso en vilo al PRO -y a Juntos por el Cambio (Jx)-. Finalmente, ayer se develó que Jorge Macri será el candidato a jefe de Gobierno porteño del partido amarillo para competir en las PASO porteñas. La noticia generó un sacudón político en la coalición opositora, pero saldó un tema que debía cerrarse cuanto antes: los líderes del espacio deberán abocarse ahora al armado de las listas y la definición de candidaturas en el resto de los distritos.

En este marco, Horacio Rodríguez Larreta, alcalde de la Ciudad, hará un anuncio de gestión en el que mostrará una foto política de unidad, con la que apuesta a exhibir una imagen de “consenso” y volumen político. Será este mediodía, en Uspallata, sede del Gobierno porteño, donde presentará medidas de alivio económico vinculadas al Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

En el acto lo acompañarán el senador radical Martín Lousteau, el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, la diputada nacional de Confianza Pública Graciela Ocaña y el legislador de Republicanos Unidos Roberto García Moritán. Se trata de cuatro de los cinco precandidatos a jefe de Gobierno de la Ciudad que pretenden competir en las PASO de JxC el próximo 13 de agosto.

El quinto es el diputado liberal Ricardo López Murphy, quien fue invitado a la actividad de este mediodía, pero decidió no asistir. El ex ministro de Economía transita por estos días en las filas del bullrichismo y en Uspallata descartaban que se acerque, aunque le cursaron la invitación. A su vez, el economista viene de romper su vínculo político con García Moritán y Republicanos Unidos. Hubo diferencias políticas y el ex funcionario prefirió dar un portazo y sostener su candidatura con otro partido.

El anuncio de este mediodía será en clave electoral. Implicará un alivio económico para los contribuyentes de la Ciudad y, al mismo tiempo, Rodríguez Larreta apelará a un significante que por estas horas se disputa la agenda política opositora: “Bajar impuestos”.

Desde ayer por la tarde, en la sede del Gobierno porteño preparaban un despliegue escénico imponente en la entrada al edificio. Allí se ubicarán Larreta, los precandidatos a jefe de Gobierno de JxC y todos los funcionarios del Gabinete larretista.

Cabe recordar que el anuncio de que Jorge Macri será el candidato único del PRO en Ciudad lo hizo Larreta ayer mediante una carta que difundió en sus redes sociales. “Hemos decidido que para garantizar la continuidad de todos los cambios que hemos llevado adelante en la Ciudad y para trabajar por todos los desafíos que aun quedan por lograr, Jorge será el candidato del Pro para competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad en las próximas elecciones PASO de Agosto”, expresó el alcalde porteño en la misiva.

“En las ultimas semanas estuvimos trabajando en equipo dentro del Pro, haciendo estudios y analizando muy a conciencia los distintos perfiles y capacidades de los candidatos”, detalló Rodríguez Larreta en otro tramo de la misiva. A su vez, también agradeció y destacó la labor de su ministro de Salud. No sólo eso, sino que es a quien primero mencionó en la carta. No fue un detalle suelto. “Tanto Fernán como Jorge tienen sobradas capacidades para afrontar este desafío. Jorge tiene una intención de voto muy consolidada y Fernán una potencialidad muy auspiciosa”, señaló en el cuarto párrafo del texto.

A penas se conoció el anuncio de Larreta, Jorge Macri escribió en el grupo de WhatsApp del Gabinete porteño. Agradeció a todos, habló de la necesidad de trabajar en equipo y saludó a Fernán Quirós. Ni Larreta ni el ministro de Salud respondieron. De todos modos, el alcalde de la Ciudad no suele interactuar en ese grupo. En cambio, hubo otros funcionarios que sí decidieron hacerlo. “Felicitaciones, Jorge”, recepcionó uno de los dirigentes presentes en el chat.

Por su parte, Quirós bajó su candidatura anoche, a las 20. Lo hizo mediante una carta que publicó en sus redes. “Como les comunicó Horacio, Jorge tiene en las encuestas tomadas una intención de voto muy consolidada y yo una potencialidad muy auspiciosa”, reconoció el sanitarista y sostuvo: “Confío en el liderazgo de Horacio y en la determinación de Jorge para seguir mejorando la calidad de vida de los argentinos y los porteños”.

* Para www.infobae.com