El Gobierno nacional evalúa “candidatos” para completar la vacante en la Corte Suprema de Justicia. Así lo manifestó este martes el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, quien declaró este martes que está “en estudio” completar la vacante que existe en el máximo tribunal y que ya hay “candidatos” en carpeta. Además, cruzó duro al histórico titular del sindicato de empleados judiciales, Julio Piumato, al sostener que “habla de lo que no sabe”.

“La vacante de la Corte está en estudio. Tenemos candidatas y candidatos y está en estudio”, sostuvo el ministro ante una consulta sobre el tema durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, donde presentó la reforma Procesal Penal Federal. Actualmente, el máximo tribunal funciona con cuatro miembros (Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda), de los cinco que debería tener.

Esa confirmación quedó tras la salida de Elena Highton de Nolasco, quien dejó una vacante que no se cubre desde noviembre de 2021. A finales de este año las vacantes serán dos, ya que Maqueda llegará a los 75 años, edad límite para ocupar la Corte, y se habla de que el juez optará por jubilarse sin pedir un amparo para continuar en el cargo como había hecho Highton, quien abandonó el tribunal a los 79 años.

Por otro lado, a Cúneo Libarona le consultaron sobre las críticas contra la gestión de Javier Milei del secretario general del sindicato Unión de Empleados Judiciales de la Nación. “Piumato no tiene el suficiente conocimiento para opinar. Yo tomo en consideración las opiniones de jueces, fiscales, pero no las opiniones de Piumato”, disparó. Y sentenció: “Lo conozco de toda la vida y lo digo con cariño, que no hable de lo que no sabe”.

Con información de www.elintransigente.com