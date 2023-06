Perotti reclamó que alguna fórmula presidencial represente "al interior del país"

Omar Perotti evitó definirse por alguna opción electoral de cara a las elecciones presidenciales de octubre, y confirmó que no asistirá a la reunión de gobernadores justicialistas que se realizará este miércoles en la sede del Consejo Federal de Inversiones. En declaraciones a la prensa, consideró que dicho encuentro está promovido por "los colegas que tienen interés en participar en esa discusión, y en tener otras discusiones; yo voy a estar en Agroactiva", precisó el mandatario, para confirmar su inasistencia a la cumbre.

Perotti eligió la localía para responder. "Voy a estar en Santa Fe, poniendo los mayores esfuerzos en acompañar a nuestros candidatos de cara a una primaria muy constructiva con buenos candidatos", sostuvo, en alusión a elección provincial

Pero ante la insistencia de este diario sobre cuál sería su posicionamiento en el espectro nacional, Perotti evitó identificarse con alguna fórmula o espacio; es más, dijo que no encuentra en el potencial menú electoral, algún binomio que represente al interior del país.

"Lo que nosotros creemos claramente es que cualquier expresión nacional debe contener al interior. Hoy, cualquiera de las cosas que aparecen es más una expresión del AMBA que una expresión de la Argentina. Eso es lo que uno desea. Si aparece una fórmula que exprese eso, podremos tomar posición. Y si no, seguiremos reclamando claramente que la conformación nacional contenga al interior", planteó.

Sobre Schiaretti

Consultado sobre la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta para que Juan Schiaretti se sumara a Juntos por el Cambio, Perotti eludió la respuesta. De todos modos, y advertido acerca de su cercanía y buen vínculo con el gobernador cordobés, Perotti intentó separar la gestión de las estrategias políticas, y pareció tomar distancia de su par mediterráneo. "Con Schiaretti hemos tenido junto a (Gustavo) Bordet todas las reuniones y vamos a tener todas las reuniones necesarias que la institucionalidad de la Región Centro merezca. Es una relación de conocimiento de años, pero tenemos en esto miradas diferentes desde dónde dar una misma pelea. La pelea es de contenido federal. La pelea es que el interior tenga una expresión concreta que hoy uno no ve en ninguna de las expresiones nacionales. Por más que tengamos reuniones de Región Centro y que hayamos compartido y que vayamos a compartir seguramente muchísimos encuentros y obras, eso no quiere decir que coincidamos en cada uno de los pasos políticos", aclaró.

"Agua y aceite"

En otro orden, aludió a la rencilla generada entre dos de los pre candidatos a gobernador del frente Unidos para cambiar Santa Fe, donde Carolina Losada vinculó a Maximiliano Pullaro con el narcotráfico. "No soy de opinar sobre los otros; creo que cada uno de ellos tendrá que tener su opinión. Sí tengo una opinión conceptual. Y claramente lo que uno ha visto desde el inicio con la búsqueda del frente de frentes, es una situación de opositores juntando lo que nunca se había juntado; es el agua y el aceite. Pueden estar en el mismo frasco, pero no se van a mezclar nunca. Y claramente lo que ustedes ven es que no se mezcla nunca", concluyó.

Con informacion de El Litoral, sobre una nota de Fux Ivana.