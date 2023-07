Ángel de Brito dio detalles de su charla con Tini Stoessel y De Paul tras los rumores de una nueva crisis

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul están nuevamente involucrados en rumores de separación. Según la periodista Paula Varela, la pareja se habría dado cuenta de que sus estilos de vida son muy diferentes. “Lo que me dicen es que no fue por falta de amor, no es que uno dejó de amar al otro. Si no que en algún punto los proyectos que tienen los fueron distanciando”, expuso al aire de ¿Qué pretende usted de mí? (Canal de la Ciudad).

Luego, agregó: “Él es padre y está en otra etapa de la vida, ella tiene muchas cosas por delante y pasó cuestiones de salud que contó... Fueron cosas que los distanciaron y están como en ese momento de reelegir caminos. Hoy están separados”.

Este jueves, Ángel de Brito apareció en las redes para desmentir la ruptura del campeón del mundo y la artista. “De la boca de los protagonistas: no están separados”, escribió en su cuenta personal de Twitter el conductor de LAM (América) dando a entender que habló con Tini y de Paul.v

Además, reveló qué estaban haciendo ambos cuando se enteraron de los rumores de separación: “Ayer estaban tomando mate, tranquilos, mientras leían los rumores”.

Por último en una historia de Instagram, el periodista reveló cuáles son los próximos planes de La Triple T. “No está separada de su novio. Tini hoy se va a Ibiza con sus amigas, pero vuelve mañana porque tiene que viajar a Brasil a filmar un video”, concluyó.

Fuente: TN