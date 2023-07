Natalie Weber habló de los chats que encontró en el celular de Mauro Zárate: “Le mandaban muchas fotitos”

Hace más de una década, Natalie Weber y Mauro Zárate se conocieron a través de las redes sociales. La pareja se consolidó rápidamente y no tardaron en formar una familia. Sin embargo, a la distancia, la modelo reconoció que no todo era color de rosas al inicio de la relación y que la desconfianza llegó a tal punto que en más de una oportunidad le revisó el celular al futbolista.

Invitada como panelista a LAM (América), la mamá de Mía y Rocco habló sin filtros sobre los momentos más difíciles de su matrimonio. Todo comenzó cuando se metió de lleno en un debate sobre las infidelidades y lanzó una frase contundente: “De los cuernos y de la muerte no se salva nadie. Sí fui cornuda”. Sin embargo, rápidamente, aclaró que no se refería a su vínculo con el ex Vélez.

Pese a que no hubo terceros en discordia en su relación, Weber reconoció que atravesaron una etapa muy tormentosa. “No soy celosa, pero fui muy celosa, muy tóxica, y le revisaba el teléfono una vez por semana y encontraba mensajes. Las minas son regaladísimas con el jugador de fútbol: hay videos, fotos, todo. A la botinera le gusta el rubro, mandan muchas fotitos”, enumeró.

Y agregó: “Los primeros años éramos muy tóxicos, a él no le gustaba que yo labure, tampoco… La maternidad me sacó del medio, estaba con la teta, la mamadera y los pañales hasta que volví a tomar vuelo”.

A la distancia, y tras 14 años de convivencia, aseguró que aprendió a relajarse y valoró el hecho de que Zárate no borrara el contenido que le enviaban distintas mujeres. De esa manera, dio a entender que su esposo nunca tuvo algo que ocultar.

Fuente: TN