El precandidato a diputado de Bullrich en Santa Fe confía en la unidad de JxC

José Núñez, el precandidato a diputado nacional por Santa Fe del sector de la precandidata presidencial Patricia Bullrich, pidió comenzar por felicitar públicamente a "todas las fórmulas que participaron de la elección de gobernador en la provincia" y en varias oportunidades elogió la figura de quien se impuso en las Paso: Maximiliano Pullaro.

En conferencia de prensa, el diputado nacional que buscar renovar su banca y encabeza la nómina de "La Fuerza del Cambio" subrayó que este, más allá de los dirigentes: "lo impone la gente con su mensaje en las urnas". Calificó de kirchnerista al gobierno de Omar Perotti y sostuvo que es vital que en la provincia "el próximo gobernador, que va a ser Pullaro, tenga la mayoría en ambas cámaras".

Expresó que "estamos más unidos que nunca", en la coalición que a nivel nacional forman el su partido (el Pro), el radicalismo y la coalición cívica como socios principales. Sostuvo que son simplemente "cosas que se dicen en la campaña" las graves acusaciones que le formuló la ex precandidata de su sector Carlina Losada a Pullaro y, ante una pregunta, confió en que "pronto se dará" una foto de unidad de ambos.

En varios tramos de la charla con la prensa santafesina el dirigente que responde a Federico Angellini se ocupó de elogiar a Pullaro, incluso en los temas en los que Losada lo había criticado, como respecto de la seguridad. Con igual énfasis, buscó demostrar que es Bullrich quien encarna el cambio que los votantes reclaman, sin ninguna referencia (ni ataque) a su rival interno Horacio Rodríguez Larreta.

Cuando una consulta buscó hurgar en el cambio de discurso que se advierte en la contienda interna de Juntos por el Cambio, y en los actos que comparten ambos aspirantes a la Casa Rosada, Núñez subrayó: "les pido que le transmitan a la gente que se quede tranquila, nosotros estamos más unidos que nunca" y con fervor militante recordó que "en 2019 cuando salimos a hacer campaña prometimos mantenernos unidos, en la adversidad, porque habíamos perdido las Paso y sabemos que cada uno provenía de partidos distintos. Y si en ese año no lo hubiéramos hecho, el kirchnerismo se hubiera llevado puestas todas las instituciones, hubiera podido expropiar Vicentín y atropellar al Poder Judicial, por ejemplo".

Destacó que fue aquella unidad la que permitió "que tuviéramos bloques opositores en las dos Cámaras del Congreso que estuvieron a la altura. Sin eso, hoy no tendríamos expectativas de cambiar".

"Fue la ministra más federal"

Respecto del futuro del país, aseguró: "confiamos en Patricia, sabemos quién es. Fue la ministra del gobierno de Mauricio Macri más federal, habló y trabajó con cada uno de los ministros y secretarios de seguridad de cada una de las provincias y con ellos diseño un plan para cada realidad. En todas las provincias bajaron los homicidios y los delitos". Destacó que en Santa Fe, aquellos disminuyeron un 30% y estos el 50%. "Por eso es que los santafesinos le tenemos todo el cariño y el afecto a Patricia, porque nos dio todo lo que nos dio en materia de seguridad, realmente le puso el cuerpo a la situación. Por supuesto, la provincia tenía un ministro de Seguridad que ahora va a ser el gobernador que conoce perfectamente cuál es la matriz de la inseguridad y del delito. Juntos, Bullrich y Pullaro descabezaron a todas las bandas narcocriminales. Lo que pasa es que este gobierno provincial kirchnerista de Omar Perotti ahora y el ministro nacional Aníbal Fernández que es una vergüenza han descuidado la seguridad, al Servicio Penitenciario y han permitido que en las cárceles suceda cualquier cosa, con amenazas, extorsiones y balaceras a nuestros comerciantes y nos tienen de rodillas... Pero eso el 11 de diciembre se termina", aseguró.

Sobre 2019, insistió: "la gente quiso probar el asadito del domingo, le mintieron con lo de la heladera llena y es ahora a la luz de los resultados de este gobierno nacional que decidió cambiar de una manera contundente. Lo vimos en Santa Fe y lo vimos también ayer en Chubut. Y como dijo Patricia: 'hay que fundir Chubut, que es tan rica' y el kirchnerismo y el massismo lo hicieron", repitió.

Advirtió que los problemas económicos "son complejos y las soluciones también deberán ser complejas". Dijo que se requiere "gente a la vanguardia de lo que viene y dispuesta a hacer lo que se necesita para cambiar la matriz de la Argentina".

Del mismo modo, sobre Santa Fe añadió: "todos los que conformamos JxC vanos a trabajar casa por casa pueblo por pueblo, para que el próximo gobernador tengan las mayorías necesarias en ambas Cámaras para llevar adelante las transformaciones que necesitamos, los cambios en Educación donde hay una catástrofe: hoy 24 de cada 100 chicos no terminan la secundaria y la mitad de los que lo completan no pueden comprender un texto, ni un proceso cognitivo, no tenemos futuro con estos niveles de desidia", destacó.

Sobre la relación Nación-Provincias, abundó: "somos una de las provincias que más aportan al tesoro y necesitamos de una vez por todas las autopistas en las rutas 34 , 33, 11 y A012. Si vamos a apostar por la producción necesitamos más infraestructura. El sistema de transporte tiene un ministro de la Nación que es Rosarino, y las desigualdades con el Amba son las de siempre. Y hoy las empresas trabajan sin inversión, sin preverla. Sin saber cómo se hará para renovar sus unidades".

