Andrés Nara fue internado de urgencia por un pico de presión y preocupa su estado de salud

Andrés Nara fue internado de urgencia este jueves por un pico de presión. Así lo confirmó el abogado Alejandro Cipolla, quien representa a Alicia Barbasola, la esposa del mediático.

“Ella no me atiende el teléfono”, le dijo el letrado a TN Show. Y añadió: “Alicia no se quería mover de su lado, estaba muy preocupada la última vez que hablé”.

Matías Vázquez, periodista de A la tarde (América), informó que el padre de Wanda y Zaira Nara se encuentra hospitalizado en una clínica de Tigre cuyo nombre no fue difundido para evitar que la prensa se acerque al lugar.

Al aire del programa de Karina Mazzoco, el panelista dijo: “Teníamos cerrado y pactado un móvil con Andrés y con Alicia Barbasola, estaba todo para hacerse y qué pasó, un mensaje diciendo: ‘perdón, Matías, está descompensado Andrés”.

Vázquez sumó: “Él no quiere que lo diga, lo tengo que decir: está muy mal, la está pasando mal. Y ahora está acá en observación en una clínica de Tigre”.

Por último, cerró: “Si llega a ser una situación fuerte la que está viviendo Andrés Nara tenemos que decir que todo esto tiene que ver con la batalla que está peleando con sus propias hijas”.

Fuente: TN