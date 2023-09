Carlos Maslatón liquidó a la dolarizaración que propone Javier Milei: «Necesita hiper o BONEX»

Por medio de su cuenta de X, el militante libera indicó que «a 730 de conversión de pesos a dólares, hoy Milei precisaría 125.000 millones de USD (de deuda, que debe tomar afuera) para su objetivo de dolarizar argentina». Claro está que esto queda sujeto que «si el país mejora, necesitará más. Si confisca o crea híper necesitará menos«. A raíz de esto, el dirigente soltó: «Elijan lo que más les guste».

En otro de sus escritos explicó que «lamentablemente, dolarizar Argentina y desmonetizar el peso cuesta hoy 16.000 millones de dólares más que hace un mes. La revaluación del peso combinado con 200% de tasa de interés anula chances de hiperinflación y frustra los planes de Ocampo y Milei que necesitan híper o BONEX«, arremetió.

Por otra parte, Carlos Maslatón agregó que «escuchando a Carlos Rodríguez (asesor de Javier Milei) por radio en estos momentos. Dice exactamente lo mismo que vengo posteando sobre dolarización desde hace años: no se puede hacer sin licuación y hoy la tasa de pesos es 209% con un dólar parado en 720, cada vez hay más y no menos pesos así», destacó.

«Rodríguez relativiza fuertemente el plan de Ocampo. Si fuese de otro sector político lo defenestraría. Rodríguez piensa totalmente opuesto a Ocampo y Milei», añadió el dirigente al oír al economista que trabajó en el Estado en la década del 90′ y que ahora sería parte del núcleo cercano al líder de La Libertad Avanza que aspira con llegar a la Presidencia en octubre.

De hecho, la ola de mensajes de Maslatón arrancó este miércoles, cuando compartió la foto de un puesto que venía rollos de papel higiénico y especificó: «Esta foto la tomé en noviembre de 2015 en la Villa 31 de Retiro, al comprar papel higiénico para mi stock personal. Pagué 25 centavos de dólar cada rollo. Hoy, misma calidad y metraje, 50 centavos de dólar. No se desmonetiza Argentina, no se licúa nada, no se podrá dolarizar», señaló.

Con información de www.elintransigente.com