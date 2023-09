Mauricio Macri: “Patricia Bullrich es mi candidata”

El resultado de las PASO, con la sorpresiva victoria de Javier Milei como el candidato y la fuerza más votada, dejó a todo el arco político repensando. Y una de las cuestiones que más llamó la atención fue la postura de Mauricio Macri, quien el día de las Primarias y los días posteriores en entrevistas televisivas, envió mensajes que parecieron ser un acercamiento al libertario. Esto generó tensiones en Juntos por el Cambio al punto tal que ahora el ex presidente debió salir a aclarar que su respaldo es completamente para Patricia Bullrich, su ex ministra de Seguridad que se impuso en la interna contra Horacio Rodríguez Larreta.

“Patricia Bullrich es mi candidata. Yo escuchaba a personas que halaban hasta de mi psicología, leía versiones maliciosas de que podía tener dos candidatos... eso es como no conocerme. Yo tengo una historia, fundamos un partido, lo ampliamos en una coalición”, sentenció el líder del PRO en diálogo con TN.

Además, el ex mandatario vaticinó que JxC competirá en el balotaje con Milei: “Lo que va a pasar es que vamos a ir a una segunda vuelta con los libertarios y soy optimista de que vamos a ser los que representemos el cambio liderado por una gran experiencia”.

“Lo que hay que hacer es restablecer a la Argentina, ponerla dentro de la ley y Patricia no va a dar un paso atrás porque ella ya los enfrentó, ya los conoce, y fue una gran ministra. La Argentina necesita un cambio profundo, real, y ese es el que puede aportar Patricia, con un equipo, con plan, con una experiencia, con un volumen. Yo ya goberné con un tercio de la Cámara de Diputados, con el 20% del Senado, con cuatro gobernadores, no se puede gobernar así”, agregó el ex jefe de Estado.

Y continuó: “Ahora que hay decisión de cambio, porque en el 2015 no estaba, la sociedad no lo tenía, quería emprolijar, terminar con la corrupción, pero no se daba cuenta de que lo que estaba mal eran las ideas. El árbol no nos dejó ver el bosque, la corrupción fue un desastre, pero peor fue la improvisación, la ineficiencia, la incapacidad que ahora vemos con los juicios que hay y que van a seguir llegando”.

Respecto de las PASO, el ex mandatario nacional reconoció que “la expectativa era otra, era que Juntos por el Cambio iba a estar en 30 y pico (de puntos) y los demás, más lejos”, pero le restó importancia a la victoria de Javier Milei en esos comicios, al sostener que “eso fue un empate” y que el libertario “no competía contra nadie, no tenía interna”.

“El desafío nuestro es que parte de aquellos que se enojaron, y que nos acompañaron en el 2019, cuando llegamos a ese 41% histórico, vuelvan a apoyarnos, porque acá está el cambio, con Patricia, que tiene con qué, tiene el carácter, el temple, el equipo y el plan, así que soy optimista de que este debate va a ir creciendo”, remarcó.

En este sentido, Macri opinó que “acá lo más importante es que el kirchnerismo unido no llegó al 30%” de los votos y confió que en las generales de octubre “van a sacar menos todavía, porque la gente se va a dar cuenta de que son estafadores seriales”.

“Patricia va a ser la presidenta, va a conducir, y yo trabajé durante cuatro años con mi psicoanalista esto, para poder soltarlo, y si yo decidí ese día ratificar que no iba a ser candidato, era porque estaba en paz de que podía cederle el liderazgo de mi partido a otra persona”, explicó.

Por último, el ex jefe de Estado destacó que es importante “que le demostremos al mundo que no vamos a ir a mendigarle más a nadie, que nos vamos a arreglar con lo que tenemos y que vamos a terminar con todos los privilegios que hay”.

“Porque el problema no fue el Fondo, que presta plata para cobrar un interés, el problema es la irresponsabilidad de esta gente que tiene esta idea de gastar siempre más de lo que puede para repartir subsidios entre sus amigos”, cuestionó.

Con información de www.infobae.com