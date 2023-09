Sergio Palazzo: "Si hubiese un balotaje entre Patricia Bullrich y Javier Milei, no votaría a ninguno"

El Secretario General de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, afirmó que “la elección general va a ser totalmente distinta a las PASO”, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (FM 101.9) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Me gustaría repasar con usted el volumen de lo anunciado ayer. Quedarían pagando el impuesto a las ganancias el 1% del total de los trabajadores registrados, que son alrededor de 80 mil. Un millón dejaría de pagar y quedarían los otros 7 millones que no pagaban. ¿Es correcto éste cálculo?

Número más, número menos, sería aproximadamente el 1% de los trabajadores registrados. Una vez que se transforme en ley, aquellos que queden pagando, pagarán menos que ahora.

Es una medida muy importante, supongo que también es muy simbólica para los sindicatos, en general…

Sí, nosotros lo consideramos como un día histórico para nuestra organización, porque siempre hemos sostenido que el salario no es ganancia. Han sido muchas luchas a través de distintos gobiernos.

De 93 mil, aproximadamente 90 mil van a estar efectuados de pagar. Ha sido un reclamo histórico, que a veces no nos dejaba discutir con tranquilidad nuestra negociación salarial por la distorsión que esto generaba. Es recuperar y poder darle otro margen de normalidad a la negociación paritaria cuando nos sentemos a discutir los salarios.

¿El 90% de los bancarios pagaban el impuesto a las ganancias?

Estábamos con un 66% pagando Ganancias y había una proyección del 90% a fin de año.

El crecimiento del voto libertario

¿Tiene en sus afiliados personas que votan a Milei? ¿Qué les dicen cuando estos le comentan que votan a Miei?

Como en todas las actividades, hay compañeros y compañeras nuestras que seguro han votado a Javier Milei o a Patricia Bullrich. Sin duda, genera un debate. Nosotros tratamos de explicar que dentro de las ideas políticas de esos candidatos hay medidas que pueden perjudicarlos.

A veces el voto tiene que ver con una serie de componentes, el votante pudo estar enojado o no sentirse satisfecho.

Muchos bancarios tenían la expectativa de un cambio del impuesto a las ganancias cuando asumió Alberto Fernández, después no lo vieron concretado, quizás algunos de los bancarios que eligieron votar a otro rumbo político, hoy re-piensen su voto y acompañen la posición que tiene este gobierno.

Lo llamativo es que algunos votantes de Milei saben que sus ideas están mal y aseguran que éste no las va a aplicar. Ese voto tenía un componente de enojo, tiene que ver más con eso que con un voto de verdad o afinidad por las ideas del candidato libertario.

Es decir que la gente que votó a Alberto Fernández optó por Milei porque estaba enojada…

Sí, hay un componente del voto bronca en Milei, no hay un componente histórico de extrema derecha o de la derecha más histórica de la Argentina.

No descartemos que hay un pequeño grupo que busca siempre un voto medio mesiánico y lo encontró en Javier Milei. Se puede recuperar el voto de el que estaba enojado, la elección general va a ser totalmente distinta a las PASO.

Habrá que ver cuántos votos de Milei se podrán recuperar desde el oficialismo y cuánta gente que no fue a votar sí iría ahora…

Hay un dato que es muy significativo, cuando fue la elección de Scioli y Macri, este sector de la sociedad que pagaba Ganancias estaba muy enojado por el impacto que había en su poder adquisitivo.

Scioli perdió la elección por 600 mil votos, eso se hubiese corregido en ese momento. Hoy, seguramente los trabajadores que dejen de pagar Ganancias no van a tener una mirada tan crítica con el Gobierno ni tan a favor de la oposición.

La aparición de la IA en el mundo laboral

¿Cómo imagina que va a afectar la Inteligencia Artificial a los bancarios?

La Inteligencia Artificial y el impacto de la tecnología tienen un correlato en la cantidad de empleo y en la calidad del mismo.

Es clave y fundamental que la implementación de los programas de Inteligencia Artificial sea acordado en las convenciones colectivas de trabajo. Eso equilibra el poder entre las partes. En el año 2000, cada trabajador bancario administraba más de 300 cuentas. En la actualidad, ese número es mayor a 1100, es decir que hubo una suma de la productividad.

Nos ha ido bastante bien, hemos conservado los empleos y el nivel adquisitivo de salario. Hay otros sectores en los que no, que tiene un impacto muy fuerte en el empleo y en la caída del salario.

A veces la competencia con la "máquina" hace que muchos trabajadores acepten condiciones menores, por eso es fundamental la negociación colectiva. Negar que existe el avance tecnológico, es ingenuo. El avance tecnológico está, viene y debemos lograr que se implemente con la negociación colectiva.

La competencia electoral para el oficialismo

¿Cuál es su recuerdo de Patricia Bullrich como ministra de Trabajo?

No es bueno, claramente. El impulso que le dio a la rebaja de haberes jubilatorios y a la función pública replicó en los privados. No fue buena su gestión y tampoco lo fue cuando ejerció como ministra de Seguridad.

En marzo del 2016 hemos sufrido una brutal represión a manos de los organismos de seguridad que ella conducía, por el simple hecho de recalcar la incorporación de trabajadores despedidos.

No tengo una opinión de ella, sus capacidades no generan confianza. Siempre habla de lo mismo, y no me da la sensación de que sea una persona apta.

Entonces, no votaría por ella si Sergio Massa no llegase al balotaje…

Si hubiese un balotaje entre Bullrich y Milei, no votaría a ninguno, aunque probablemente no pase.

Con información de www.perfil.com