Conmoción por el fallecimiento de un reconocido fisicoculturista a los 34 años

El mundo del fisicoculturismo vuelve a sufrir la pérdida de uno de sus referentes después de lo que fue la muerte de Lisa Lyon el pasado 8 de septiembre. En esta ocasión, el culturista serbio Milos Sarcev anunció a través de sus redes sociales el fallecimiento de Neil Currey a sus 34 años.

Si bien todavía no se conocen oficialmente las causas de su muerte, las palabras en el posteo de Sarcev, y los mensajes posteriores, dieron a entender que se trató de un suicidio: “Una noticia absolutamente impactante y desgarradora: que mi ex atleta Neil Currey murió hoy quitándose la vida. Mi último mejor recuerdo de él fue esta cara sonriente después de ganar el New York Pro y cumplir el sueño de su vida de clasificarse para el Mr Olympia”.

El fisicoculturista británico ya se había hecho un nombre dentro del deporte, pese a que hacía solo seis años que había incursionado en él de manera profesional. El 2022 fue su año de consagración al competir en el torneo más prestigioso de la disciplina, el Mr Olympia 2022. Currey finalizó 16 en la categoría Classic Physique y siempre se mostró orgulloso de pertenecer a los hombres Olympia.

Durante su incursión en el fisicoculturismo profesional Currey se quedó con tres podios, siendo el más importante el primer lugar que conquistó en el New York Pro, en la categoría físico clásico masculino del 2022, el cual le valió la oportunidad de competir en el Mr Olympia. En 2022, sin embargo, también completó el podio en el Pittsburgh Pro, mientras que el año anterior (2021) se quedó con el segundo lugar en el Tampa Pro.

Fuente: Clarin