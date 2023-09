Roberto García Moritán expuso la pasión oculta de Pampita que la mantiene despierta en las madrugadas

En las últimas horas, Pampita estuvo en boca de todos luego que Nicole Neumann volviera a referirse a los apodos que habría utilizado para referirse a la conductora. Sin embargo, la modelo elige poner toda su energía puesta en un nuevo proyecto que la tiene muy entusiasmada y Roberto García Moritán, su esposo, no dudó en demostrarle su apoyo.

Carolina acudió a sus redes sociales para compartir su felicidad a raíz del emprendimiento que encabezará de ahora en más. Se trata de su propia línea de muebles, los cuales ella misma se tomó el tiempo de pensar, crear y diseñar.

En este sentido, el legislador porteño escribió unas tiernas palabras con el objetivo de hacerle saber lo mucho que la admira: “Emprendedora, soñadora y trabajadora. Sos todo esto y mucho más. Feliz de acompañarte en este proyecto”. Acto seguido, Moritán develó que la creación del proyecto en cuestión la mantuvo despierta hasta altas horas de la noche: “Todas esas madrugadas sin dormir valieron la pena” en un posteo en el que se lo pudo ver junto a ella en el lanzamiento de esta nueva aventura en sus vidas.

“Admiro el espíritu emprendedor de Caro, es una mujer laburante que se sacrifica por una idea y que se compromete”, expresó Roberto García Moritán para luego remarcar: “Este proyecto en particular lo venís soñando hace muchos años…hace casi cuatro años”. Entonces, Pampita reveló: “Vos me viste todo el día buscando cosas de chicos, en horas de la madrugada cuando me encontrás buscando camas, bibliotecas”. De una manera muy romántica, Moritán le hizo saber a la modelo: “Amo que cumplas todos tus sueños, mi amor”.

Fuente: Pronto