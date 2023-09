Mirtha Legrand ya firmó contrato y volverá a la pantalla de eltrece

Finalmente, Mirtha Legrand confirmó que vuelve a las pantallas de eltrece. El anuncio se dio a través de sus redes sociales, por medio de un posteo en el que se anuncia el regreso de su legendario ciclo televisivo, aunque sin mayores detalles para destacar.



A pesar de que la misma diva anunció en una entrevista para Socios del Espectáculo (eltrece) que su esperado regreso estaba pautado para el próximo 23 de septiembre, esta fecha quedó desestimada. Sin embargo, este viernes se concretaron algunos términos entre Mirtha y la productora Story Lab, acuerdo que le permitió firmar una nueva temporada.



El regreso de la diva a la pantalla chica ya tiene varias opciones de invitados que la acompañarán en su esperado debut. Aunque no hay confirmaciones hasta la fecha, se barajó la posibilidad de que Javier Milei y Fátima Florez regresen al programa, esta vez en calidad de pareja.

Como se conocieron en el programa y Legrand habría sido su “celestina”, ambos tendrían esta significativa deferencia con la conductora.

Mirtha Legrand, sobre el día en que se conocieron Milei y Fátima Florez: “Él estuvo brillante y ella preciosa”

Mirtha Legrand habló del romance de Javier Milei y Fátima Florez. Al aire de TN Central (TN), la conductora se mostró feliz de haber sido la celestina. Es que la humorista y el candidato presidencial de La Libertad Avanza se conocieron en su programa. “Él estuvo brillante y ella preciosa”, recordó.

La conductora de los históricos almuerzos, admitió que es “increíble” la noticia y que no intuyó absolutamente nada. “Creéme que no me di cuenta en ningún momento. Ahora vi el momento en el que se conocieron en la mesa, pero todo cordial, no me di cuenta del futuro romance. Cuando me enteré no lo podía creerlo, una bomba”, sostuvo.



Consultada acerca de cómo se enteró del “bombazo político-mediático”, Mirtha reveló que fue por la televisión. Y remarcó: “Esto fue en diciembre. Ese día Fátima estaba muy bonita, preciosa y él estuvo brillante”. Además, señaló que le ve futuro a la pareja del momento.

Javier Milei y Fátima Florez se habían conocido hace 10 meses en la mesa de Mirtha Legrand. El economista candidato a la presidencia por La Libertad Avanza fue invitado a uno de los últimos programas de Mirtha Legrand, en 2022, cuando todavía eran muy lejanas las PASO en las que dio el batacazo.



Junto a él, en la mesa, se sentó Fátima Florez, que fue uno de los ejes, en un momento, de la charla de todos los invitados. Como suele hacer, la humorista imitó a Cristina Kirchner y, metida en el personaje, chicaneó al libertario.

Con buena onda, risas cómplices y varios chistes políticos, la humorista y el político tuvieron un cruce para las cámaras. En ese momento, Florez todavía estaba casada con Norberto Marcos, de quien se separó en abril de este año.

Fuente: TN