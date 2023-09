El DT de Palmeiras fue DENUNCIADO en el fútbol brasileño en la previa del duelo contra Boca

None

Así como ya se palpita en Boca, el Palmeiras también se encuentra preparando el duelo de ida de las semifinales de la Copa Libertadores, en la que deberán viajar para Buenos Aires el próximo miércoles para disputar el primer cotejo de la serie en La Bombonera.

En lo que sí se diferencian es que el Verdao llegará al cotejo con exactamente una semana de descanso, ya que el equipo de Abel Ferreira disputó su último partido ante Gremio el pasado jueves, mientras que Boca tendrá dos días menos de reposo y de entrenamientos al haber enfrentado el sábado a Lanús por la Copa de la Liga.

Volviendo a Palmeiras, en este último encuentro que jugó por el Brasileirao ante los de Porto Alegre se dio un episodio que generó bochorno en Brasil y que involucró al DT del Verdao, a tal punto que Ferreira terminó siendo denunciado por la Asociación de Árbitros del Fútbol de Brasil ante el Tribunal Superior de Justicia Deportiva.

¿Qué sucedió? Concretamente, todo se inició por un gesto en cámara de Abel Ferreira, ya que luego de haberse finalizado el encuentro ante Gremio con un triunfo por 1 a 0 para el Tricolor, el entrenador portugués hizo señas de que el arbitraje había “robado” en el encuentro, y esta situación derivó en que sea denunciado por semejante acusación.

De hecho, la asociación arbitral brasileña emitió un comunicado explicando la situación: “En el partido entre Gremio y Palmeiras, hubo otro episodio lamentable que no dejaremos quedar impunes. El DT del Palmeiras Abel Ferreira detona el arbitraje de forma clara y explícita. El entrenador fue a los vestuarios del Arena do Gremio antes de que terminara el partido, miró las cámaras e hizo una señal de mano, popularmente conocida como robo. Y no sólo captó la señal, también pronunció claramente la sentencia referente al arbitraje: “¡Eso es robar! ¡Esto es robar!“, expresa el informe.

Además, en el comunicado dejaron asentado que irán a fondo contra Ferreira: “Ya no toleraremos ninguna forma de insulto, acusación o insulto que comprometa la dignidad y el honor de nuestros árbitros que están actuando como deben ser, siguiendo las reglas del juego. Pronto entraremos con una nota de violación en STJD (Tribunal Superior de Justicia Deportiva) contra el Sr. Abel Ferreira“. De confirmarse como culpable, Ferreira podría ser duramente sancionado. Escandalosa situación en Palmeiras a días del cruce con Boca

¿Cuándo juegan Boca vs Palmeiras por la Copa Libertadores?

Boca y Palmeiras se medirán por las semifinales de la Copa Libertadores el jueves 28 de septiembre a las 21:30 en La Bombonera y el 5 de octubre a la misma hora disputarán la vuelta en Sao Paulo. Ambos partidos podrán verse a través de la pantalla de Telefé.

¿Cómo llega Palmeiras al duelo con Boca?

El Verdao llega con una semana de descanso tras el duelo con Gremio por el Brasileirao. Respecto al rendimiento, la derrota frente a Luis Suárez y compañía fue la primera en los últimos 9 encuentros. Y sobre las tablas, en la liga de Brasil marcha segundo a siete puntos del Botafogo, mientras que en la Libertadores se clasificó a octavos como el mejor puntero, en octavos eliminó a Atlético Mineiro y en cuartos hizo lo propio con Deportivo Pereira.

Fuente: bolavip