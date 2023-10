¿Cuándo juega y dónde ver a la Selección Argentina de Vóley Masculino en los Juegos Panamericanos 2023?

None

La Selección Argentina de Vóley Masculino tiene como objetivo los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Los entrenados por Marcelo Méndez buscan reeditar lo hecho en Lima 2019, donde ganaron la medalla dorada.

Para ello el equipo afronta la fase de Grupos en la Zona A junto a Puerto Rico, República Dominicana y Chile. Solo los primeros dos de esta zona y de la zona B, clasifican a las semifinales por las preseas de oro, plata y bronce.

Este es un torneo que los fanáticos del vóley no se quieren perder por nada en el mundo. Por lo que a continuación, te mostramos el día, horario y dónde ver cada partido de Argentina en los Juegos Panamericanos 2023.

El calendario completo de la Selección Argentina de Vóley Masculino en los Juegos Panamericanos 2023

Fecha 1: Argentina vs Puerto Rico – Lunes 30 de octubre a las 17:30 hs.

Fecha 2: Argentina vs República Dominicana – Martes 31 de octubre a las 17:30 hs.

Fecha 3: Argentina vs Chile – Miércoles 1 de noviembre a las 20:30 hs.

Cuartos de final – Jueves 2 de noviembre a las 10:30 hs.

Clasificatorio del 5° al 8° puesto – Viernes 3 de noviembre a partir de las 10:30 hs.

Semifinales – Viernes 3 de noviembre a partir de las 17:30 hs.

Clasificatorio del 7° y 8° puesto – Sábado 4 de noviembre a partir de las 10:00 hs.

Final y partido por el 3° puesto – Sábado 4 de noviembre a partir de las 17:00 hs.

Vale aclarar que todos los horarios pertenecen al uso horario de Argentina.

Fuente: bolavip