Yao Cabrera dejó Youtube y gana mucho dinero instalando aires acondicionados: "Cobro..."

Yao Cabrera volvió a estar en el foco mediático luego de sus escandalosas peleas en el pasado. Primero con L-Gante, a quien después terminó defendiéndolo de su abogado Fernando Burlando. También, estuvo cerca de subirse a un ring para pelear con el Chino Maidana, aunque no terminó ocurriendo. Alejado de Youtube, la plataforma de streaming y videos que lo catapultó a la fama, sorprendió con su nuevo oficio.

El nuevo oficio de Yao Cabrera

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, el influencer que tuvo un affaire con More Rial habló por primera vez de este emprendimiento que surgió hace unos meses: "Empecé a estudiar un curso paralelo en la cuarentena para instalar y arreglar aires acondicionados. En el último tiempo decidí reanudarlo. Mi tío me contó la plata que ganaba haciendo esto y realmente en una pasada levantó cien mil pesos en una sola persona, no digo que sea un laburo fácil”.

"Lo empecé a hacer, al principio sorprendía a la gente porque no les decía que era yo, y cuando lo conté en las redes sociales empezó la demanda. Tengo 300 personas que me señaron para coordinar fecha, me dicen ´quiero que venga Yao a instalar el aire´. No podían creer que yo me dedique a esto”, continuó el youtuber, quien había sufrido una caída del tercer piso de su casa.

Yao, que se destaca por compartir su nueva profesión a través de su cuenta de Instagram, agregó: “Voy a todos lados, voy a cualquier parte de Argentina, estamos por abrir franquicias en otros países. Mi primito está haciendo el curso, quiero hacer una empresa familiar de esto, voy yo personalmente a instalarte el aire, yo lo único que les digo es que cobro más caro que cualquiera porque soy yo el que va”.

Como detalles sobre sus presupuestos, exclamó: “Una persona que no es conocida te cobra 15 mil pesos aproximadamente solo para la consulta. Obviamente, depende el problema que tenga el aire. Cobro 100 mil, pero solo la consulta. Para instalarte el aire y hacer un trabajo completo te cobro 500 mil pesos y nos sacamos una foto después".

"El otro día le cobré a uno 300 mil porque era cambiarle el gas nada más, la gente queda contenta porque voy yo”, concluyó el youtuber revelando la asombrosa cifra por la instalación de un aire acondicionado.

