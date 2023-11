Se viralizó un tuit en el que Cami Mayan apuntaba contra Wanda Nara con una frase muy despectiva

Cami Mayan nuevamente quedó en el centro de la controversia, gracias a una publicación retro en Twitter y que data del 2014. La joven, que por aquellos días no era conocida y disfrutaba de las ventajas del anonimato, lanzó una escrito recargado de críticas y juicios, ni más ni menos que contra la mismísima Wanda Nara.



Desde la cuenta de Instagram Lo más popu, subieron la imagen de un tuit que lanzó Cami, cuando transitaba sus días de adolescencia y en el que nombraba a la empresaria cosmética: “Wanda Nara es un claro ejemplo de que no hace falta ser muy linda para tener levante. Con ser medio pu... alcanza”.

Aunque hasta el momento, la ex de Alexis Mac Allister no se pronunció sobre esta incómoda situación, la veracidad del escrito no se pone en duda. Como tampoco se duda sobre su intención de dedicar su último vídeo en TikTok a su expareja, quien ahora hace vida conjunta con su amiga desde la infancia, Ailén Cova.

En una suerte de “lipsync”, Cami “cantó” un tema musical que fácilmente supone un reclamo para el campeón del mundo. “Supongo que son todos iguales porque escuché que tiene su brazo alrededor de una chica nueva. He estado recogiendo mi corazón, mientras él ha estado recogiéndola a ella”, reza la letra.

Fuente: TN