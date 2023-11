Ganadores y perdedores del balotaje: causas y consecuencias políticas de la victoria de Milei sobre Massa

La victoria en el balotaje de Javier Milei (La Libertad Avanza) sobre Sergio Massa (Unión por la Patria) por más de 11 puntos de diferencia sacudió los cimientos de la política argentina. Apenas tres provincias evitaron teñirse de violeta y hasta el bastión bonaerense estuvo a punto de caer: sólo la resistencia peronista del conurbano le permitió mantener vivo el celeste característico. Fue una ola imparable, aluvional, que puede iniciar una nueva etapa en la historia argentina.

Para analizar las causas y consecuencias del triunfo libertario y establecer los ganadores y perdedores de la segunda vuelta, Infobae convocó a cinco expertos que analizaron los resultados, la gravitación que tuvieron los principales protagonistas y las fuerzas políticas que compitieron por el poder de los próximos cuatro años.

Hubo tres coincidencias sobresalientes: el rol decisivo que tuvieron Mauricio Macri y Patricia Bullrich para que Milei consiguiera el inédito registro de 55,7% de los votos; el reconocimiento de que Massa encarnó la derrota de un gobierno fallido, pero permitió que el peronismo retuviera la provincia de Buenos Aires y capacidad de veto en el Congreso; y la implosión de Juntos por el Cambio.

También, plantearon los escenarios que se abren a partir del pacto victorioso del líder libertario con Macri, Bullrich y el sector más duro del PRO y del radicalismo, como los riesgos que se presentan frente a los 20 días que quedan hasta que concluya el mandato de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y se inicie el nuevo período de gobierno, el próximo 10 de diciembre. Más aún después del repliegue que anunció el ministro de Economía.

Asimismo, señalaron que con la irrupción de Macri en el centro del poder y Kicillof y La Cámpora en la provincia de Buenos Aires y en posiciones clave en Diputados y el Senado, se asoma un inevitable resurgimiento, incluso agravado, de la grieta.

Federico Aurelio (Aresco), que anticipó una amplia ventaja de Milei sobre Massa; al igual que Shila Vilker (Trespuntozero), el analista y consultor político Sergio Berenzstein, Facundo Nejamkis (Opina Argentina) y Carlos Fara (presidente de la International Association of Political Consultants) hablaron con Infobae y compartieron sus miradas sobre los resultados de la segunda vuelta.

Pero antes, es importante exponer los datos: a Milei lo votaron 14.476.462 personas (55,69%), mientras que a Massa lo eligieron 11.516.142 ciudadanos (44,30%). Es un número que superó holgadamente el 51,3% que tuvo Macri ante Scioli, el único antecedente en toda la historia argentina. Sólo en Santiago del Estero, Formosa y la provincia de Buenos Aires ganó Unión por la Patria. En los otros 21 distritos, arrasó el libertario. Y en blanco sólo hubo 1,55% y 0,05% de inválidos.

Pese a la denominada campaña del miedo, a la decisión de no correr el feriado del lunes, al pedido de neutralidad de sectores de Juntos por el Cambio que rivalizaban con Macri, Bullrich y la oposición interna del radicalismo que se aliaron a Milei, y a la promoción del voto en blanco e impugnado, el voto opositor y antiperonista se impuso de punta a punta del país.

Las opiniones

Antes de pasar a los ganadores y perdedores, es importante destacar algunas consideraciones generales sobre lo pasó este domingo. Para Sergio Berensztein se produjo “un resultado sorpresivo pero sólo porque la diferencia fue mucho más abultada de lo que cualquiera hubiera estimado”. “En los últimos días no hubo eficacia en desalentar la participación, ni con el miedo ni con el feriado, sino todo lo contrario, porque hubo la misma participación que la elección general. La anulación del voto y el voto en blanco tuvieron porcentajes muy acotados, con lo cual mucha gente quiso opinar y participar del proceso político”, consideró.

Berensztein calificó como “muy positiva” esa fuerte participación ciudadana, pero más aún que “no haya habido ninguna sombra de dudas respecto a la transparencia del proceso electoral”. Si bien ayudó la contundencia del resultado, “hasta hace horas teníamos miedo de que pudiera haber algún problema”, señaló. Es que desde el jueves y hasta el sábado mismo referentes de La Libertad Avanza destacado, como la propia Karina Milei, se presentaron ante la Justicia y le pidieron aumentar la vigilancia para evitar un “fraude colosal”.

Federico Aurelio, que durante la semana pasada y el fin de semana tenía mediciones que anticipaban el resultado que finalmente se dio ayer -que no se difundieron por la vigencia de la veda-, destacó que la victoria de Milei fue una derrota “de la dirigencia tradicional en su conjunto”, más allá de que el movimiento táctico rápido de Macri y Bullrich los ubique entre los ganadores de la jornada.

“La dirigencia tradicional en su conjunto, son los perdedores de estas elecciones, a pesar de que un acomodamiento de Macri y Bullrich les permitió escapar de esa derrota. Ellos son parte de los gobiernos que quedaron desgastados en la Argentina. Este resultado es una derrota que representa al conjunto de los oficialismos que tuvo la Argentina en los últimos tiempos. Al oficialismo actual, que es el gobierno de Alberto Fernández, pero también representa a los gobiernos anteriores, tanto del kirchnerismo como del macrismo”, aseguró el director de Aresco.

El director e hijo del respetado y pionero encuestador en Argentina Julio Aurelio resaltó que Milei es producto “del descontento de la gente”, que optó por “buscar una opción política distinta, por fuera de los espacios tradicionales”.

A su turno, Shila Vilker destacó que la victoria del candidato a presidente de La Libertad Avanza impactó en el Partido Justicialista: “El peronismo tenía dos grandes liderazgos, el de Massa y Axel Kicillof, pero con el paso al costado de Massa y la reaparición de Macri, Cristina vuelve a cobrar una fuerza importante. La grieta ahora está más intensa que nunca: es un reverdecer mucho más intenso de lo que conocemos, porque ahora está atravesada por terrores y miedos cruzados”.

“Las expresiones más duras vinculadas a derechos humanos, a derechos laborales representado por el sindicalismo es lógico que tengan niveles de desconfianza y de temor justificables y más intensos. Y después del discurso de triunfo de Milei, que planteó ideas sin medias tintas -como que no hay lugar para los tibios, se necesitan políticas de shock, que el gradualismo no va- se van a intensificar esas tensiones”, aseguró la directora de Trespuntozero. “Encima tenés un bache porque Massa dice que hay nuevo presidente y Milei dice que va a ser presidente desde el 10 de diciembre. Se vienen tres semanas que si no se ponen de acuerdo va a ser difícil una transición ordenada. Se abre una incógnita muy peligrosa, muy complicada”, consignó.

En ese contexto, Facundo Nejamkis anticipó que “la forma que tome el Gobierno de Milei va a determinar mucho cómo se constituirá la oposición. Hay que ver qué rol hay para el peronismo, qué rol hay para el radicalismo y qué rol hay para los nuevos liderazgos. Si el gobierno de Milei es muy de derecha radicalizada, se podrían presentar las condiciones para un liderazgo más del tipo Kicillof; si es un gobierno muy antidemocrático, se da el escenario más para una coalición peronismo-radicalismo”, dijo el director de Opina Argentina.

A su turno, Carlos Fara destacó que quedó conformado “el sistema político más fragmentado de los últimos 40 años” y recordó que “el único presidente que tuvo una convivencia con un gobernador peronista siendo de otro signo fue Fernando De la Rúa y eso terminó mal”.

Ganadores

-Javier Milei y La Libertad Avanza

Federico Aurelio: “Milei y su hermana Karina son los dos grandes ganadores de estas elecciones. Ellos son los dos factotum de este espacio político que supieron recibir todo el descontento del conjunto mayoritario de la sociedad con la dirigencia. Ellos y su decisión de hacer un acuerdo político con Macri y Bullrich que fue público. Ese acuerdo seguro que se va a profundizar en todo el inicio de la gestión. Después veremos cómo evoluciona a todo nivel, pero es probable que sean nombrados funcionarios cercanos a Macri y Bullrich en el futuro gobierno y seguro van a actuar en conjunto no solamente en el Poder Ejecutivo, sino seguro también en el Congreso”.

“De todas maneras, los primeros ganadores de estas elecciones fueron los jóvenes menores de 30 años, que integran el segmento que inició el fenómeno Milei y donde él ganó rotundamente. Con este resultado del balotaje, Milei terminó ganando en todos los segmentos, pero los que fueron los pioneros, los que sostuvieron el voto de Milei, desde las PASO hasta hoy, fueron los menores de 30 años y no hay que dejar de destacar eso. Luego, claro está, el interior del país que también le dio el triunfo a Milei”.

Sergio Berenzstein: “Con la victoria de Milei aparecen varios enigmas. El más importante es cómo va a ser la curva de aprendizaje del nuevo presidente, que es vital, porque él nunca gobernó y nunca ejerció ningún cargo ejecutivo, ni público, ni privado, por lo que ahí tenemos un enigma muy significativo. La segunda cuestión es la gobernabilidad, porque Milei es una persona que no tiene peso en el Parlamento, no tiene peso a nivel federal y tendrá que establecer un vínculo muy significativo con el sector del PRO que lo apoyó y tal vez con otros aliados.

“Viene la construcción de legitimidad, que no es una construcción de origen sino de ejercicio. Para eso necesitan acuerdos, pactos y mucho de lo que proponía Massa, como un gobierno de unidad nacional. Y aparece el riesgo del conflicto social, porque en función de lo que haga Milei en términos económicos, se puede generar una ola de conflictividad social y política. Hay muchas dudas respecto a cómo se ordena esta economía, mientras entramos en un terreno distinto, un ciclo histórico novedoso completamente”.

Facundo Nejamkis: “Milei es, obviamente, el gran ganador, pero un pedacito del triunfo le corresponde a Macri y Bullrich. Y Milei de alguna manera deberá reconocerlo. Milei se entregó al programa de Juntos por el Cambio, mantuvo el discurso, el tono y la estética de Juntos por el Cambio. No sé cuánto le va a terminar correspondiendo en una futura coalición de gobierno, porque no se sabe cómo son los acuerdos, es una letra chica que no se conoce. Todavía no sabemos -como diría un político, amigo mío- cómo se come esto, cómo van a administrar después la relación a futuro”.

Carlos Fara: “Los grandes ganadores, además de Milei, son Macri y Bullrich, aunque más. La incógnita era Milei, el cambio estaba y que ganara el oficialismo hace dos años ya era imposible. Lo que generaba gran incógnita era la figura de Milei, más que la intención de cambio en sí mismo”.

Mauricio Macri

Sergio Berenzstein: “Macri tiene un enorme desafío ahora, porque él obviamente fue fundamental en ayudarlo a Milei a ganar, pero la gran pregunta es si lo va a ayudar a gobernar y cómo. Acá van a haber disputas por cargos que son inevitables, porque eso es la política pura. ¿Cómo se cobra Macri y su equipo el triunfo? Eso todavía no lo sabemos”.

Facundo Nejamkis: “La influencia de Macri y Bullrich muy rápidamente terminó haciendo que domine en el electorado el eje del cambio y de la oposición al gobierno, en lugar del eje del miedo a Milei. Hay un votante que siente un liderazgo de Macri y Bullrich que se orientó con Milei. Ellos hicieron de una derrota una posición de fortaleza. Quedará por verse si eso se va a traducir en cargos o en influencia sobre el programa de gobierno de Milei, porque son artífices de una parte de ese triunfo”.

Shila Vilker: “El gran ganador de la noche, junto con Javier Milei, es Mauricio Macri. Él fue el gran artífice de este triunfo. Son las dos personas que deben estar más contentas en toda la República Argentina. El ex presidente le puso mucho cuerpo a la campaña, sobre todo después de cada situación o declaración complicada de parte de su equipo durante la campaña de la segunda vuelta. Macri hizo un movimiento muy temprano que le dio una sobrevida fenomenal a Milei. Bullrich tuvo que tomar una decisión en ese momento, pese a que había construido liderazgo que estaba más allá de Macri, pero nuevamente se ordenó detrás de su liderazgo después de la derrota”.

Carlos Fara: “Macri hizo una apuesta de riesgo y salió bien. Macri planteó una batalla cultural, más allá de la elección y de ganarle a Massa”.

Federico Aurelio: “Macri tuvo cercanía con Milei desde hace mucho tiempo y eso este le permitió tener este acuerdo y este rol relevante que va a ocupar en el nuevo gobierno”.

Perdedores

Sergio Massa

Federico Aurelio: “Uno podría mencionar con facilidad que Sergio Massa fue uno de los perdedores, pero es un perdedor entre comillas, porque en realidad fue la cara visible de un espacio que estaba condenado a perder y por una mayor diferencia. Incluso podría haber quedado fuera de la segunda vuelta. La vocación de cambio versus continuidad o la vocación de oficialismo versus oposición era mucho mayor que 11 puntos.

“El haber sido ‘sólo’ de 11 puntos es, entre otras cosas, un mérito de Sergio Massa. Él hizo una muy buena campaña de primer vuelta, y también hizo una buena campaña de balotaje, que le permitió reducir esa vocación de cambio y de oposición. Dentro de la cara visible que tuvo el espacio del peronismo fue un un desempeño decoroso”.

Facundo Nejamkis: “Massa está sin dudas entre los perdedores del balotaje, pero hizo una campaña muy digna y un esfuerzo político profesional para tratar de hacer una elección en el peronismo que para los libros era imposible hacer, porque ganar una elección con 150% de inflación anual, siendo gobierno ya es difícil, pero siendo ministro de Economía era imposible. Desde el punto de vista del resultado es perdedor, pero desde el punto de vista del esfuerzo y del profesionalismo y de la tarea que se cargó al hombro hasta se puede decir que se trata de un empate”.

Carlos Fara: “Massa encabeza la lista de los perdedores del balotaje, pero es un técnico que sacó al equipo del descenso, porque no entraba al balotaje, pero finalmente llegó a la final y terminó haciendo una elección bastante razonable. Perdió, pero no es un perdedor terrible. Massa no hace una mala elección, lo que pasa es que el contexto era de cambio desde hace dos años. Pensar que iba a poder dar vuelta esta situación era bastante aventurado en esos términos”.

“Ningún presidente en América Latina en los últimos 45 años logró la continuidad del oficialismo con una inflación de más del 40%. El único era Fernando Henrique Cardoso, que es un poco en lo que se basó el propio Massa, pero él era el autor del Plan Real, que era un plan en marcha”.

Unión por la Patria

Facundo Nejamkis: “Dos perdedores absolutos son Alberto y Cristina, pero más Alberto Fernández, porque era el presidente y siempre un presidente tiene la mayor responsabilidad. Ellos hicieron un gobierno, con Unión por la Patria, que dejaron mucho que desear y que terminaron con dos derrotas electorales. Cristina es responsable por el dirigente que eligió para Presidente y encima después no pudo administrar la convivencia con él. Creo que es una vuelta de página y que se abre una nueva etapa.

“El peronismo ahora va a la oposición por primera vez de una manera parecida a cómo fue después de la salida del gobierno militar, tras la derrota con Raúl Alfonsín. Creo que es muy difícil pensar que la vuelta del peronismo al poder sea protagonizada por Cristina”.

Shila Vilker: “Unión por la Patria es una de las formas del peronismo, que aún en una situación muy crítica tiene sus 30 puntos y es indiscutiblemente una fuerza que puede estar en retracción pero que todavía está en pie y entera. Pueden haber reconfiguraciones pero no veo disolverse para nada el peronismo”.

Sergio Berenzstein: “Una pregunta importante es cómo se reconfigura el sistema político, que es fundamental, central y sobre todo qué pasa con el peronismo, porque el peronismo queda en principio, con pocos liderazgos firmes. Están Kicillof, Llaryora y no mucho más”.

Juntos por el Cambio

Shila Vilker: “Lo que pasó con Juntos por el Cambio es dramático, porque con Milei presidente se desarmó en el aire Juntos por el Cambio. Hoy sólo el 12% del país se siente cercano a Juntos por el Cambio, por lo que empieza a ser un sello profundamente minoritario. Habrá que ver si aparece una oposición de centro, no peronista, con todo el universo radical de centro, con Horacio Rodríguez Larreta y un sector del PRO. Es posible pensar que emerja una oposición más de centro. En el caso de Gerardo Morales, que fue uno de los derrotados, la pelea era más con Macri que con Milei”.

Sergio Berenzstein: “No sé si Juntos por el Cambio sobrevive o si no sobrevive con esa marca. No estoy tan seguro. Me parece que puede surgir otra cosa diferente, pero Juntos por el Cambio como lo conocimos no creo que tenga mucho más recorrido. Creo que Juntos por el Cambio ya implosionó.

“En el radicalismo hay un sector que perdió, básicamente Morales, porque el partido como tal no se expresó en ningún momento. Los gobernadores electos fueron mucho más prudentes y quedaron mejor posicionados que el sector dialoguista. El radicalismo queda con muchos gobernadores desde donde puede reconstruirse”.

Facundo Nejamkis: “Juntos por el Cambio ya estalló. Unos se sumarán directamente a un interbloque con los legisladores de Javier Milei y otros armarán su propio bloque e irán punto por punto. Si hay algo de la agenda que valga la pena lo apoyarán y sino no lo apoyarán. Después verán cómo se reconfigura el universo opositor y en función de eso verán dónde se posicionan.

“La conducción de Gerardo Morales está dentro de los perdedores porque no lo acompañó la gente en su postura de somos oposición y prescindimos de tener una actitud en esta contienda política. El votante de Juntos por el Cambio quiso tomar partido en la contienda y lo hizo por Milei.

Federico Aurelio: “El radicalismo es parte de los perdedores porque integra la dirigencia tradicional que perdió. En segundo lugar porque la parte más importante del radicalismo acordó con Larreta y perdió la primaria. Después estuvieron con Bullrich y no clasificaron al balotaje y ahora tenían una posición neutral que muy pocos acompañaron, porque no hubo un voto en blanco importante. El radicalismo en su conjunto hizo muy buenas elecciones provinciales, buenas elecciones municipales, pero malas decisiones nacionales que no le permitieron tener un rol relevante en el gobierno que se viene”.

Carlos Fara: “En Juntos por el Cambio la discusión interna la ganó Macri”.

Cristina Kirchner y La Cámpora

Carlos Fara: ”El electorado sintió espanto frente a cualquier continuidad del kirchnerismo, no importaba que fuera Massa u otro el candidato a presidente. De todos modos, Cristina Kirchner retiene junto con Axel Kicillof el gobierno de la provincia de Buenos Aires, mientras está La Cámpora creciendo con más municipios bonaerenses, y van a tener poder de veto en el Congreso. No nos olvidemos que Unión por la Patria va a tener los bloques más grandes del Parlamento. Llegaron mucho más lejos de lo que creo que cualquiera podía haber pensado hace un año atrás”.

Sergio Berenzstein: “En Unión por la Patria el nombre puede cambiar, pero lo importante es que el peronismo y sus aliados van a seguir queriendo influir. Tienen nueve gobernaciones que es mucho y tiene la provincia de Buenos Aires. Si el peronismo logra, por ejemplo, que Córdoba tenga un rol, tenga un papel, con Córdoba y Buenos Aires hay un eje importante. Tucumán, Santiago del Estero, Formosa. Hay provincias a partir de las cuales pueden estructurar un proyecto nacional. La pregunta es si tiene los líderes, los candidatos potenciales y sobre todo una narrativa. ¿Se opone a esto o no se opone? ¿Lo deja a Milei hacer el ajuste y después vuelve? Hay que esperar y ver”.

Facundo Nejamkis: “Juntos por el Cambio es una coalición de partidos, son fuerzas políticas, mientras que Unión por la Patria es el peronismo, el nombre para todo el peronismo. Decir que el peronismo es una coalición es un poco discutible, yo creo que no y no creo que se vaya a disolver ni a fracturar. Como no pasó antes durante el gobierno de Mauricio Macri, más allá de algunas disidencias o negociaciones políticas”.

Shila Vilker: “Cristina Kirchner es la voz más importante del segmento de mayor peso del peronismo en Argentina. Ella en ningún momento anunció un retiro pleno. Aún a pesar suyo, su palabra va a empezar a tener más valor. El acompañamiento de Macri a Milei pone nuevamente en el centro de la escena una tensión más clásica, más conocida, que es Macri y Cristina. Habrá que ver qué nivel de protagonismo va a tener Macri en el futuro gobierno, más allá de su papel fundamental en el triunfo Milei”.

* Para www.infobae.com