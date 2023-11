Este viernes, en la pileta municipal “Granja El Ceibo”, se desarrolló el “Curso de salvamento en natatorio” organizado por la Municipalidad de Rafaela a través de Protección Civil, en el marco de las actividades por la semana de la Protección Civil.

La formación estuvo destinada a encargados de colonias de vacaciones de entes públicos, centros de educación física, sindicatos, clubes y aquellas personas responsables de atender el uso de un natatorio. Al tener una gran convocatoria, se decidió agregar una instancia más de formación para el próximo viernes 15 de diciembre.

La clase estuvo a cargo del jefe de la sección Capacitación de la Agrupación de Bomberos Zapadores de Rafaela, César Josviack y tuvo dos momentos: uno teórico y otro práctico, incluyendo un refrigerio para los presentes.

El secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit, agradeció “al cuerpo de Bomberos Zapadores que están colaborando con la capacitación destinada al personal que trabaja en piletas municipales y sindicatos. Esto es una muestra más de la importancia de la prevención por la época estival que se viene”.

También destacó el trabajo de “la división de Protección Civil porque son quienes organizaron todo esto para la seguridad de los niños y niñas que asistirán a las colonias”.

A su turno, el jefe de la división de Protección Civil, Diego Álvarez, explicó que “este curso de rescate acuático se viene realizando todos los años. Debemos tener en cuenta que la época estival es complicada con el tema de las altas temperaturas y la gran cantidad de niños y niñas que asisten a las piletas. Por eso, el objetivo es brindarles herramientas a las personas que estén trabajando en estos espacios”.

“Es necesario capacitarse ya que es la única forma de prevenir. Siempre decimos en Protección Civil que esperamos prepararnos para eventos que ojalá no sucedan, pero no puede suceder algo para lo que no estemos preparados. Tenemos que mantenernos en este camino”, agregó.

Por su parte, Josviack detalló que “la formación se dividió en cuatro etapas: aproximación a la víctima con el ingreso al agua, nado de rescate con técnicas, extracción de la víctima y maniobras de RCP en el caso de que sea necesario”.



Finalmente, Esteban Santacruz, jefe de Bomberos Zapadores del departamento Castellanos, completó: “Es la tercera capacitación y siempre estamos tratando de colaborar con estas actividades permanentes”.

Fuente: Via pais