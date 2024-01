Después de ocho años como diputada nacional, Gisela Scaglia cerró un acuerdo político con Maximiliano Pullaro que congrega a sectores del radicalismo y el PRO. Hoy es la vicegobernadora de la provincia y, mientras el gobierno ejecuta sus primeras medidas, la dirigente cumple su rol en el Senado asegurando que la Legislatura avance con las leyes que la nueva gestión requiere. En diálogo con Rosario/12 aseguró que en materia de seguridad el plan es “ir a fondo” y trabajar en conjunto con Nación para que los santafesinos puedan vivir tranquilos. También consideró que el DNU de Milei tiene puntos “que hay que apoyar”, aunque se mostró disconforme con la Ley Ómnibus enviada al Congreso: “En algunas cosas coincido ciento por ciento, y en otras creo que la provincia se tiene que defender”.

- ¿Cuáles son los principales desafíos del nuevo gobierno?

- La seguridad de la provincia, es lo que la gente nos pide. Pero de la mano de eso tenemos un tema importante con lo educativo y la reforma de un sistema que, así como está, no va más. Tenemos que lograr que nuestros chicos puedan aprender en el aula y eso será un desafío por delante. Y después hacer que el Estado vuelva a funcionar y a estar cerca de la gente, resolviendo sus problemas.



- ¿Hace un balance de cómo recibieron la provincia?

- En estos cuatro años nos encontramos con que no hay nada que esté bien. Con una provincia donde hubo desamor por el servicio público, que llevó a la no gestión. Nos encontramos con empresas del Estado que están en malas condiciones, con ministerios, como el de Desarrollo Social, totalmente destruido en algunas áreas como la del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que no funciona. Y con un esquema de seguridad sin un plan claro para la provincia. La verdad que a mí me duele mucho encontrar a la provincia como la encontramos.



- Pese a contar con mayoría en ambas cámaras, el gobierno obtuvo las leyes que necesitaba con un buen acompañamiento de la oposición. ¿Cómo es la relación con los otros espacios?

- Fue con mucho diálogo y esfuerzo de quienes hoy conducen las cámaras y los bloques partidarios. Y también con mucha generosidad. En la Cámara de Senadores, los legisladores del bloque justicialista entendieron que al gobernador hay que darle las herramientas que necesita para llevar adelante su plan político. Y en ese sentido, me parece que fueron generosos en su mirada.

- ¿Quedó alguna ley en agenda?

- Nos queda trabajar sobre el Código Procesal Penal de la provincia, que entiendo que podríamos estar discutiéndolo la próxima semana, y la autorización al Ejecutivo para endeudarse con la Agencia Francesa de Desarrollo, que todavía tiene que tener media sanción. Y creo que también podríamos estar trabajando sobre la reforma del Ministerio Público Fiscal.



- Seguridad parece ser el punto fuerte en estas semanas de gobierno. ¿Cuál es el plan para la provincia?

- Ir a fondo. En estos días votamos la Ley de Inteligencia que crea una agencia de investigación que puede hacer investigaciones criminales complejas, para que la provincia tenga todo un sustento en la búsqueda de aquellos que hoy nos están amenazando, violentando y matando. Por otro lado, nos hemos metido de lleno en el control de los presos de alto perfil, dentro del servicio penitenciario, para que dejen de amenazarnos desde la cárcel. Y también vamos a empezar a ver más policías en la calle, es un objetivo que nos proponemos para que la gente vuelva a sentir que la policía está cerca.



- Teniendo hoy una afinidad partidaria con la ministra de Seguridad, ¿hay un plan de Nación para implementar en Rosario?

- Hay un trabajo conjunto en el comando de las fuerzas. Y ese es un plan que tenemos muy claro y que tiene un trabajo articulado entre la Nación y la provincia. Nosotros siempre lo dijimos: no somos compartimentos separados, hay que trabajar todos juntos.

- Las primeras medidas de Pullaro tuvieron respuesta por parte de las bandas narcocriminales. ¿Le genera temor?

- No. Obviamente que tomamos las precauciones que hay que tener, pero también creo que estas cosas suceden cuando uno entra a fondo y se empieza a querer cambiar las cosas. Y con Maxi queremos cambiar las cosas.

- ¿Qué posicionamiento tiene de las primeras medidas de Milei?

- El DNU tiene un montón de cuestiones que se necesitan y que hay que apoyar. Yo no estoy de acuerdo con la Ley Ómnibus, que me parece que toca muchas aristas que no son de suma urgencia para este momento de la Argentina. Creo que lo importante es estabilizar la economía y esa es la responsabilidad que hoy tiene el presidente. Y como santafesina, e hija de productores, creo que el campo no está en condiciones de que le aumenten retenciones, además de que va muy en contra de lo que se había planteado en la campaña. En algunas cosas coincido ciento por ciento, y en otras creo que la provincia se tiene que defender.

- ¿Y con la paralización de la obra pública?

- Lo mismo digo. Yo entiendo la falta de recursos que tiene el Estado nacional, pero tiene una responsabilidad indelegable sobre las rutas nacionales que es, por lo menos, su mantenimiento. Eso hoy no se ve y no es culpa de Milei, que asumió hace 20 días. Pero hoy me toca decirle al presidente que vamos a pelear todos los días para que puedan llevar adelante las tareas de mantenimiento de las rutas. Hoy los bomberos voluntarios del norte de la provincia están poniendo bidones con señalética para avisar que hay baches. Vamos a hacer todo el esfuerzo que haya que hacer para solucionar eso.

- ¿Comparte el rol que ocupa parte del PRO en el gobierno nacional?

- Para mí es una tranquilidad que Patricia Bullrich esté en el Ministerio de Seguridad. Creo que fue la mejor noticia para los santafesinos.

- ¿Y en términos de acuerdo político?

- Creo que las personas que integran el gobierno lo hacen porque son idóneas para el cargo, no porque el partido haya definido algo. Es una decisión más bien personal y no partidaria.

- ¿Qué posicionamiento tendrá la provincia respecto al protocolo antipiquetes?

- La gente tiene que llegar a trabajar, al médico o a la escuela. El derecho a reclamar es válido para cualquier persona y eso está totalmente garantizado. Lo que vos no podés es cortarle a otra persona su vía de acceso, nada más. Y eso hay que organizarlo, porque si no es un caos. Me parece bien el reclamo, pero a veces tendría que ser un domingo, o un día no laborable, o buscar un horario que sea más fácil para poder hacerlo. O como establece el protocolo: por la vereda y sin cortar circulación. Me parece que es algo que venimos pidiendo hace mucho tiempo los argentinos.

- ¿Al final del mandato, que acciones quiere que definan su gobierno?

- La baja de la inseguridad y que la gente empiece a vivir más tranquila. Y sin lugar a dudas que la escuela esté mejor y que los chicos empiecen a aprender. Nos va a llevar mucho tiempo, pero yo tengo mucha fe que en el plano educativo vamos a tener grandes logros.

Con informacion de Pagina 12.