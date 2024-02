Trabajadores del Estado anuncian un paro el próximo lunes 26 de enero

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó este miércoles a un paro nacional para el próximo lunes 26 de febrero, con el objetivo de «enfrentar el recorte planificado de salarios y jubilaciones» del Gobierno nacional. El secretario del gremio, Rodolfo Aguiar, también anunció que habrá asambleas y movilizaciones durante esa jornada para extender el reclamo.

En esa línea, el dirigente gremial señaló que, desde el Ejecutivo, buscan ponerle «techo a las paritarias y las quieren hacer desaparecer. El ajuste es intencional y deliberado. Continúan con las amenazas de despidos y los intentos de privatizar empresas públicas«, alertó Aguiar al respecto, en un comunicado que compartió la agencia de noticias NA.

«En tan solo semanas deterioraron de manera grave las condiciones de vida de millones en toda la Argentina«, cuestionaron desde ATE. Además, reclamaron un «aumento salarial ya por encima de la inflación, inmediata reincorporación de despedidos sin causa y pase a Planta Permanente» y rechazó la posible privatización de empresas públicas.

Sobre las paritarias que busca acordar el Gobierno, planteó que no pueden «avalar con nuestra firma un ajuste de esta magnitud en todos los salarios del Sector Público. Una propuesta del 12% incrementa el número de estatales con ingresos por debajo de la línea de pobreza». Así, se completaría una semana repleta de medidas de fuerza contra el Gobierno, de la cual podría haber más en las próximas semanas.

Más paros contra Javier Milei

Durante la jornada de ayer, los trenes del sindicato La Fraternidad estuvieron de huelga en reclamo de un aumento salarial. A eso debemos sumarle que los docentes le pusieron plazo hasta hoy, misma fecha que Sanidad no trabajará, para convocar a una mesa al Gobierno porque si no amenazaron con no arrancar las clases en todo el país.

En este sentido, la CGT ya hizo un paro general contra el Gobierno y sus secretarios generales aseguraron que el Ejecutivo los «están llevando» a una nueva medida de fuerza como la del 24 de enero. Si bien todavía no hay una fecha pactada, están esperando al desenlace de la siguiente semana para decidir si efectivamente lo harán o cómo continuarán en su reclamo.

Con información de www.elintransigente.com