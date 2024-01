Brutal crimen en Santa Teresita: una patota emboscó y mató a puñaladas a un joven de 18 años

Un joven fue asesinado a puñaladas por una patota que lo emboscó cerca del mar en la localidad costera de Santa Teresita. Por el brutal crimen hay ocho detenidos, dos de ellos son menores. Las edades de los mayores son: 21, 22, 29, 27, 33 y 57 años. Según el periodista de TN Ignacio González Prieto, quien habría apuñalado a Tomás se llama Damián Copelian y tiene 21 años. Los dos menores tienen 16 y 17 años.

La víctima fue identificada como Tomás Tello, un joven de 18 años que era oriundo de Mar del Tuyú, y que habría sido emboscado por el grupo, compuesto en su mayoría por vendedores ambulantes, cuando estaba cerca del mar, en Calle 44 al 100, a metros de la Costanera.

Mientras el joven estaba con su grupo de amigos, una banda de jóvenes lo corrió, lo acorraló y uno de los sospechosos lo apuñaló en el pecho.



Agentes de la Comisaría de La Costa 1ª de Santa Teresita acudieron al lugar luego de una llamada que se realizó al 911. Al llegar se encontraron con Tomás, que tenía una herida punzo cortante en tórax, y si bien fue llevado al hospital de la zona, los médicos no pudieron salvarlo.

En diálogo con TN, un vecino que trabaja en un hotel que se ubica a media cuadra del lugar de los hechos contó qué se sabe hasta el momento.

Alejandro relató: “Era un grupo grande de jóvenes que lo insultaban, le tiraban botellazos. Había alguien que estaba con él que estaba pidiendo auxilio, que estaba desesperado porque lo veía desangrarse”.

“Por lo que me comentaron, era por una rivalidad de fútbol. Yo no sé si ya se conocían de antes. No me dijeron la cantidad, pero era una cantidad importante, eran todos contra él. Sé que lo perseguían y le tiraban botellas porque adelante del hotel había vidrios rotos”.

Sobre si había seguridad presente en el lugar, comentó: “Hoy a la mañana hasta las 8.30 había un patrullero por la zona. Me dijeron que ayer había policía, patrulleros en todas las esquinas, pero después de las 2 de la mañana cambió el ambiente y la gente misma del hotel se regresó porque no le gustaba cómo se estaba poniendo; no sé si por el alcohol o qué”.

Al ser consultado por si había cámaras en el lugar, indicó: “Yo tengo una que apunta hacia el estacionamiento pero no se llega a ver nada para donde fue. No sabría decir si hay otros edificios que tengan cámaras, supongo que sí, con como está la inseguridad hoy en día”.

La presencia policial durante la noche ayudó a la detención rápida de los sospechosos, un control que se acrecienta durante la temporada. “En particular para las fiestas se refuerza porque se juntan, ponen los autos con música y van a tomar a la costanera. Se está hablando mucho de esto pero ahí en la playa en la parada la gente está como si nada. Hay gente que no se enteró todavía”.

Por su parte, el Secretario de Seguridad de la Costa, Oscar Ronconi, detalló que la pelea entre hombres se dio aproximadamente a las 7 hs. “Uno de ellos apuñaló a otro, que falleció en el hospital. Nosotros colaboramos con imágenes de las cámaras municipales y dos horas después ya estaban detenidos 2 menores de edad y 4 mayores”.

