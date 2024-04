Liberaron al joven con parálisis cerebral detenido luego del robo millonario

La detención de Maximiliano Tejerina quedó en la mira: la Policía lo puso a disposición de la Justicia tras ser acusado por un taxista de haber participado en un robo millonario. Su familia denunció que se trató de un error.

Con el correr de las horas, y ante la visibilización del caso, ordenaron la liberación del joven con parálisis cerebral. Su abogado Iván Mochkofsky lo confirmó a ElDoce.tv y comentó que había podido verlo al mediodía de este sábado. Durante la tarde salió de la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA) y se reencontró con su familia.

“Me dijo que a pesar de las circunstancias estaba bien, pudo hablar por primera vez porque le facilité mi computadora”, dijo. Cabe recordar que el Tejerina se comunica a través de un ordenador.

El letrado también aseguró que solo había tomado agua desde que fue llevado a la UCA y que después del encuentro le iban a dar el almuerzo “de la forma que corresponde, con trozos pequeños para que pueda deglutir”.



Versiones

Por otro lado, Mochkofsky precisó que Tejerina “no fue golpeado en ningún momento” pero sostuvo: “Sí hubo violencia psicológica por parte del personal policial. Hay que ver de quiénes exactamente”.

Al respecto, detalló que “se burlaban de su condición, de pedirle que haga cosas que él no podía hacer con sus manos, hablar o sacar la lengua, cosas que no puede hacer”. “De burlarse de que no hay forma que pueda robar”, añadió y afirmó que esas actitudes que relató dañaron a Tejerina.

Pese a las palabras del abogado, desde la fiscalía que investiga el caso negaron que el joven cordobés haya sufrido maltrato.

