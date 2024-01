Maximiliano Pullaro centraliza datos de planes y subsidios para gerenciar la política social

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, avanzó con un proyecto de ley que buscará unificar la información social de las personas que reciben ayuda de los diferentes niveles del Estado. La recopilación de los datos de los diferentes ministerios y estamentos irán a la Plataforma Única Digital de Políticas Sociales y comprenderán desde datos de planes sociales, de empleo, subsidios y de otra índole que remita a ingresos.

La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, María Victoria Tejeda, explicó que “la idea es que se pueda hacer un abordaje de toda la información que se posee en los distintos ministerios, en los distintos estamentos públicos, para poder tener información concreta de las personas, de sus familias en el sentido social”.

El Estado provincial tiene varias políticas pero que a la hora de la recopilación están desarticuladas y poco sistematizadas. De esta manera, el gobierno provincial tendrá la facultad de revisar la situación de los ciudadanos y arbitrar a la hora de la atención social. ya sea en una emergencia, un apoyo o a través de un programa determinado.



“Se trata solo de datos de impacto social, aunque hay datos que se tienen que tener en cuenta para determinados planes y programas”, explicó a Letra P la ministra. Será clave el cruce de datos con Anses aunque aún no se sabe que disposición tendrá el gobierno nacional.

La lupa

Como el flujo de información será alto, la oposición pone el ojo en el manejo de la misma. “El sistema actual de información es precario y no sería malo ordenarlo en la medida que sirva para fortalecer la asistencia y que no sea una mera recopilación de información de los ciudadanos", explicó la diputada del Movimiento Evita, Lucila De Ponti.

“En ese punto hay que observar el acceso a esos datos para que no tenga derivaciones estigmatizantes, sobre todo en un contexto en que la política social no es muy ponderada, y menos de personas vulnerables”, agregó. Al respecto, la ministra coincidió en la importancia de la confidencialidad y seguridad de los datos.

Eficiencia

Tejeda remarcó que “es trascendental que todas las políticas sociales se articulen interdisciplinariamente, porque sino tenemos distintos esfuerzos del Estado, que son compartimentos estancos y eso es lo que debemos evitar, teniendo en cuenta que los recursos son finitos y que debemos llegar a cada uno de los barrios de nuestra provincia”. Esta última frase es la esencia de lo que viene planteando el gobernador de afinar recursos, un Estado eficiente y no derrochar recursos en momentos complejos.

Con informacion de Letra P.