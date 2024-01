«No está en el país»: piden que Alberto Fernández deje la presidencia del PJ

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, pidió que Alberto Fernández deje la conducción del PJ nacional, luego de la cena de lujo de año nuevo del ex presidente en España. «Alberto es el presidente del partido, pero no está ejerciendo esa presidencia, no está en el país, no creo que se ofenda si conformamos una mesa que conduzca», expresó Quintela.

«Ya que está construyendo un nuevo proyecto de vida, radicado y trabajando en España, sería importante que podamos darnos nuestra organización para que el pueblo pueda sentir que el peronismo se está reorganizando y elaborando propuestas», dijo el riojano a Futurock, replicado por La Política Online.

«Lo que yo considero es que el peronismo tiene deber y obligación de ordenarse», sugirió Quintela. «Hay que dictar una suerte de amnistía para que todos los peronistas vuelvan y nos juntemos en una gran mesa con conducción horizontal», dijo el gobernador.

La polémica cena en España

Alberto Fernández fue captado durante la cena de fin de año en un restaurante de lujo de Madrid, en el que el menú cuesta 1000 euros. El exmandatario y todavía titular del PJ nacional fue filmado mientras cenaba con Fabiola Yáñez, su hijo y otra persona en Dani de la cadena hotelera Four Seasons, en la capital española.

La difusión del video generó polémica en las redes, en donde rápidamente se filtró el menú de la noche. La carta ofrecía tarta de Trufa Negra, Torchon de Foie, Tartaleta de Cangrejo, Tomate Nitro, Angulas a la Brasa, Virrey Asado, Lomo de Wagyu, Limón-Limón y Soufflé de Avellana. El menú con vino costaba 1000 euros y el menú sin vino 600.

La defensa que hizo el ex presidente fue llamativa. «Un amigo suyo que se solidarizó de su situación (están solos en Madrid) le propuso cenar en un hotel de Madrid, los únicos que preparan cenas de fin de año», dijeron a Perfil desde el entorno del expresidente.

Según el medio, Alberto le pidió a su amigo que la cena «no sea un lugar caro». «De dos cenas que se hacían, lo invitaron a que cenara en la cena más económica. Alberto no sabe lo que costó porque lo invitaron», dijeron. Fernández anunció que se iba a Madrid a pasar las fiestas, aunque durante su estadía fue visto abriendo la caja de ahorro en un banco español.

