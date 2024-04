General Motors se suma al resto de las automotrices: achica, pero confía en que el modelo arrancará

General Motors volvió a sufrir los problemas de pagos a proveedores externos y paró de nuevo su producción. Todo un síntoma que se repite en el sector automotriz, desde donde le prenden una vela al levantamiento del cepo. Mientras, readecúan el negocio estancado por la recesión de Javier Milei con retiros voluntarios y ajustes productivos.

Se trata del cuarto freno de la producción de la norteamericana desde octubre. Pese a todo, el sector automotriz le pone una ficha al proyecto del Presidente. Las automotrices esperan que, cuanto mucho, a fin de año se levante la traba para acceder a dólares, deje de ser un inconveniente para pagar insumos del exterior y se despegue de la mano de un hipotético mejoramiento de la demanda.



Es que el cepo no se levantó y para hacer un pago al proveedor se debe autorizar. El mismo se hace a 30, 60, 90 y 120 días, algo que desde el exterior no admiten más. “Hay proveedores que no aceptan ese modelo de pago y nos la pasamos negociando”, explica una fuente al tanto de la industria.



Cuarto paro de General Motors

De hecho, en el caso de la estadounidense que fabrica Chevrolet, se descontaba que llegarían algunas piezas para operar esta semana, pero finalmente no ingresaron, por lo que la planta ubicada en Alvear, a 15 kilómetros de Rosario, Santa Fe, paró desde este lunes 22 al viernes 26 de abril.

Si bien es un problema de hace años, el termómetro de los proveedores del exterior cambió desde que asumió Milei. Según explica una fuente con roce con los fabricantes del exterior, creían que llegaba el libertario y los plazos de pago se terminaban, pero permanecieron y se volvió todo más crítico. Ni hablar del Bopreal, títulos para importadores con deuda comercial pendientes de pago, que le esquivan porque el plazo de pago es en 2027.

Por eso las negociaciones de las automotrices con los proveedores se vuelven complejas y, más aún, si se desconfía de una solución inmediata, tal como está sucediendo. Es decir, los fabricantes extranjeros ya le soltaron la mano al Gobierno o asimilaron que la historia de que el cepo importador se terminaba no se hará realidad después de cuatro meses de gestión.

“Toda la industria está adecuando el sistema productivo a la nueva realidad del mercado”, explican para ponerle palabras a la reducción de volúmenes. Las proyecciones iniciales hablaban de unas 423.000 unidades vendidas para 2024 en línea con el 2023, pero se recortaron en por lo menos 100.000.

La vela prendida

Esos ajustes de los que hablan tuvieron su acción material en la apertura de retiros voluntarios que realizaron varias automotrices, como Toyota, que sumó 400 de 8.500 operarios y la mencionada General Motors que cerró el proceso el viernes pasado pero decidió no informar cuántos trabajadores adhirieron de los 1200 totales. Renault no continuó a los contratados en Córdoba.

Pese a todo, la industria apuesta a Milei y no piensa en reformular el negocio más allá de los ajustes mencionados. Creen que las señales que da el gobierno son positivas. “Es el camino correcto pero obviamente toma un tiempo”, explican fuentes del sector. Las automotrices están “tranquilas” en espera de las “oportunidades de crecimiento en el mediano y largo plazo” aunque ven como desafiante la necesidad de levantar el consumo hacia fin de año. En conclusión, pasar el invierno.

