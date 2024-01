Deuda de Anses con Santa Fe: "La salida tiene que ser política"

El ministro de Trabajo, Roald Báscolo, relativizó los efectos de la decisión de la gestión anterior a cargo de Omar Perotti de judicializar el reclamo a Anses para exigir que pague a Santa Fe los fondos correspondientes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Para el funcionario, la salida al conflicto tiene que darse "a través de la política".

El organismo nacional está obligado a cubrir parte del déficit del sistema previsional santafesino como consecuencia de no haber transferido oportunamente la Caja al gobierno central. Pero durante el último año, el incumplimiento de Nación en el envío de partidas acumuló una deuda de unos 400 mil millones de pesos. A fines de setiembre, aunque el hecho fue revelado a menos de una semana de que terminara la gestión, la administración de Omar Perotti decidió demandar ante la Corte Nacional a Anses, después de haber agotado el reclamo a través de la instancia administrativa. El escrito había sido observado en términos verbales por la nueva gestión. El Fiscal de Estado, Domingo Rondina, había dicho a El Litoral que padecía de "defectos formales" y cuestionaba el monto reclamado; según sostenía a El Litoral, la suma de 400 mil millones plasmada en la demanda estaba subestimada. Actualizado, dicho monto ya rondaría los 600 mil millones de pesos.

Esta semana, el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, y el ministro Báscolo se reunieron con Osvaldo Giordano, titular de Anses. En el encuentro se abordó la problemática generada con Santa Fe a partir del incumplimiento, y se convino que la salida al conflicto "tiene que ser a través de la política".

Negociación

Báscolo, en diálogo con la prensa, valoró la predisposición del funcionario nacional a quien "no hizo falta explicarle de qué se trababa el reclamo". Es que Giordano había sido ministro de Hacienda de Córdoba en la gestión de Juan Schiaretti, y promovió desde esa función las demandas contra la Corte nacional por el mismo concepto: las deudas que Anses mantiene en ese caso, con el sistema previsional cordobés.

"En la reunión -dijo Báscolo -, insistimos con el reclamo de estos fondos porque son recursos corrientes que hoy debería tener la provincia". Recordó que el citado "es un problema de las jurisdicciones que no transfirieron sus cajas", y precisó que "Santa Fe y Córdoba son las provincias más grandes" que atraviesan esta situación. Acotó que "Giordano, siendo funcionario cordobés, impulsó dos juicios ante Nación; no esperó cuatro años como sí lo hizo la gestión de Perotti", reprochó. "Acá – acotó-, esa demanda se presentó apenas dos meses antes de terminar el mandato, mientras que Córdoba en 2020, ya había hecho su primera presentación".



De todos modos, Báscolo advirtió que más allá de la instancia judicial abierta, la salida tiene que darse a través de la negociación política. "Lo que vamos a hacer a través del gobernador (Maxilimiliano) Pullaro es, junto a Córdoba y también Entre Ríos como provincias de la Región Centro, reclamar ante Nación porque esta deuda es legítima".

"Hoy – sostuvo-, estamos discutiendo si se coparticipa o no el Impuesto al Cheque, mientras que los fondos de Anses le corresponden a Santa Fe por ley. Si esta deuda que terminó siendo gigantesca se hubiese saldado, nos permitiría tener otra situación hasta para la política salarial o para continuar con todas las obras publicas provinciales".

- ¿Entonces no aguardarían la resolución judicial? ¿Se negociaría políticamente?

- La salida es ciento por ciento política. Lo tiene que tomar el gobernador pero en conjunto con las provincias de Córdoba y Entre Ríos.

Con informacion de ElLitoral.