Losada apoyaría el DNU de Milei pero aclara que "hay cosas que se tienen que rever"

La vicepresidenta primera del Senado, la radical Carolina Losada (JxC), afirmó este domingo que ese bloque legislativo está "dispuesto a apoyar" la mayoría de las reformas incluidas en el DNU firmado semanas atrás por el presidente Javier Milei, pero advirtió que "hay cosas" de la medida "que se tienen que rever y discutir" porque, aseguró, "se puede sacar algo más rico" de la iniciativa.

"Hay cosas que se tienen que rever. Es importante que Javier (Milei) entienda que el Congreso tiene que discutir y que se puede sacar algo más rico y rápido", afirmó Losada en declaraciones a Radio Rivadavia.

Al respecto, la legisladora opinó que "hay un montón" de los 366 artículos contemplados en el DNU que el bloque de JxC, entre otros, estaría "dispuesto a apoyar", pero consideró que "hay antecedentes que no se puede dejar pasar".

"Hay un 40 por ciento de los temas que no tienen necesidad ni urgencia. Me parece que es importante para cualquier proyecto político y económico el respeto a las instituciones. La libertad es muy importante, pero el respeto también. Lo que hace fuerte a un país es la división de poderes, no querer avasallar a nadie sino conciliar, hablar y explicar", dijo la senadora por Santa Fe.



El gobierno nacional envió el viernes último al Senado para su tratamiento el DNU 70/2023, que implica una profunda desregulación de la economía, propone un "plan de estabilización de shock", deroga múltiples leyes y normativas y apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas.

La iniciativa, que fue anunciada por Milei a través de la cadena nacional, deberá ser analizada por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, integrada por 16 legisladores (ocho diputados y ocho senadores) que deberán firmar dictamen.

Si la Bicameral no se reuniera en un plazo de 10 días hábiles, el pleno de cada Cámara estará habilitado a debatirlo.

Una semana después de conocido el DNU, Losada presentó un proyecto de ley "espejo" que abarca las 366 iniciativas solicitadas por Milei en el decreto.

En los fundamentos del proyecto, Losada señaló que era crucial considerar los motivos institucionales contemplados en el DNU para evitar una potencial crisis, pero, al mismo tiempo, destacó la necesidad de prevenir la inseguridad jurídica que podría surgir con la puesta en vigencia de la herramienta presidencial.

La legisladora comentó así que a quienes integran el bloque de JxC les "gustaría" reunirse "con Milei para expresarle" su voluntad de "ayudarlo" en el impulso legislativo de las reformas promovidas desde el gobierno.

"Pero si cuando vos querés ayudar te escupen diciendo barbaridades de los legisladores... Un gobierno exitoso es el que reúne voluntades", sostuvo.

Y concluyó: "Todos queremos enriquecer el proyecto de Milei, pero el tango se baila de a dos. Es muy difícil si no te quieren escuchar del otro lado".

Con informacion de Uno Santa Fe.