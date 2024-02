“Corre mucho riesgo”: la advertencia de Luis Juez a Javier Milei sobre el tratamiento del DNU 70/2023

El senador nacional de Juntos por el Cambio Luis Juez, recientemente nombrado miembro de la comisión de Trámite Legislativo, le envió este sábado una advertencia y una sugerencia al presidente Javier Milei sobre el tratamiento del DNU 70/2023. Juez remarcó que no sería conveniente abordar la iniciativa en estos momentos en el Congreso de la Nación porque “corre mucho riesgo” de que la volteen.

“El Gobierno tiene que saber que es complicada la paridad de fuerzas para la discusión en la comisión bicameral de Trámite Legislativo y en el pleno del Senado”, indicó Juez en declaraciones a Radio Milenium. “Yo no soy de los tipos que le gusta dar malas noticias, pero me parece, por lo que vengo olfateando, que esto puede terminar en un rechazo”, puntualizó el cordobés.

En esta línea, sostuvo que “hay que ser cuidadoso”. “El kirchnerismo se ha convertido en gendarme de la Constitución. Han descubierto un librito que antes lo tenían para apoyar las patas y lo violaban constantemente”, explicó. Y advirtió: “Estamos hablando de un DNU al que ya atacaron jurídicamente. Es un tema complejo. Lo ideal sería no tratarlo”. “Si lo tratamos ahora corre mucho riesgo de que lo volteen. Muchas veces el kirchnerismo no trataba sus DNU porque sabían que corrían serio riesgo de que se los volteen”, aseveró.

“Veo senadores -alertó- que no son kirchneristas muy dudosos. Es complicado determinar la certeza de la duda a la hora de la votación porque se pueden llevar una sorpresa bastante desagradable. Hay que ser inteligente en la estrategia de cómo trabajamos”, insistió. Y recalcó: “Soy un senador que quiere colaborar, contribuir. No soy un obstruccionista, sino un tipo razonable”.

“Si yo le voté el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional al inútil de Alberto Fernández para no caer en default porque necesitaba ese instrumento. (…) No soy un irracional”, recordó Juez. Asimismo, dijo que “el Presidente necesita instrumentos para gobernar. Pero también hay que decirle al Presidente que esos instrumentos no vienen por el lado del DNU, primero hay que buscar consensos y mayorías”.

Al respecto, el senador nacional recomendó que Milei “tiene que transformar su debilidad parlamentaria en una musculatura parlamentaria para que tengan durabilidad y se puedan hacer las inversiones” en las áreas que desregula. “Si me decís rata, casta, privilegiado, no me doy por aludido porque no lo soy. Veo colegas que se sintieron innecesariamente ofendidos porque son buenos tipos. La verdadera casta no está ahí. Los verdaderos bandidos no somos todos”, concluyó.

Con información de www.elintransigente.com