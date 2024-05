¿Hacía espionaje?: confirmaron que Nicolás Posse sabía sobre la agenda privada de Sandra Pettovello

En un giro inesperado dentro del gabinete presidencial, Guillermo Francos, recientemente nombrado jefe de Gabinete, ha confirmado que su predecesor, Nicolás Posse, tenía conocimiento de la agenda privada de la ministra Sandra Pettovello. Esta revelación surge en medio de una polémica sobre presuntos actos de espionaje dentro del gobierno.

Durante una entrevista con la señal TN, Francos explicó los motivos detrás de la salida de Posse, destacando la necesidad de un «cambio de aire» después de seis meses en el cargo. “Yo creo que se cumplió un ciclo en que yo rescato la tarea que tuvo Posse previa a la elección. Él hizo un gran trabajo armando un proyecto que tenía que ver con la reforma del Estado, plan de gobierno.

«Pero es claro que tomar un gobierno desde un partido de un espacio nuevo, armar los equipos de gobierno es una tarea muy compleja y va pasando factura. Yo creo que en algún momento de estos seis meses, él y el presidente sintieron que era necesario un cambio de aire y Posse presentó su renuncia», explicó Francos.

La entrevista tomó un giro delicado cuando se abordaron las acusaciones de espionaje. Francos negó tener pruebas concretas que respalden estos rumores y enfatizó que cualquier denuncia debe ser formalizada. «No, no lo creo. Yo no tengo ninguna… Son los rumores, pero yo no me guío por rumores. Si hay alguien que tiene que formular alguna denuncia sobre eso, la formulará», afirmó el nuevo jefe de Gabinete, intentando calmar las aguas turbulentas en torno a esta controversia.

Uno de los incidentes más comentados se refiere a un supuesto conocimiento por parte de Posse del viaje privado de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a Punta del Este. Francos confirmó que Posse le deseó «buen viaje» a Pettovello antes de su partida, un detalle que la ministra había mencionado varias veces. “Bueno, eso lo contó una ministra, pero bueno, eso no quiere decir que la estuvieran espiando. Puede ser que él tuviera la información por alguien de que se iba el fin de semana”, justificó Francos. Al ser interrogado directamente sobre si Posse le dijo «buen viaje» a Pettovello, Francos respondió: «Entiendo que sí, porque lo escuché en reiteradas oportunidades de los medios».

La salida de Posse y las subsecuentes declaraciones de Francos han generado una ola de especulaciones y debates sobre la transparencia y la integridad dentro del actual gobierno. La situación sigue en desarrollo y los ojos están puestos en cómo el nuevo jefe de Gabinete gestionará estos desafíos mientras intenta restaurar la confianza y la estabilidad en el equipo gubernamental.

Con información de www.elintransigente.com