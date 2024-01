Pymes exigen un blanqueo de dólares para el sector: cómo es la propuesta

Tal como adelantó Ámbito, desde Industriales Pymes Argentinos (IPA), le piden al Gobierno que implemente un blanqueo de capitales por hasta u$s300.000, que no estarán alcanzados por multas ni impuestos, destinado a las pequeñas y medianas empresas. Así lo informó Daniel Rosato, presidente de la entidad, quien reclamó la puesta en marcha de un plan exprés de declaración de fondos destinado exclusivamente al sector, que está urgido de divisas internacionales para el pago de importaciones.

"Esto es fundamental para poder realizar compras de materias primas e insumos en un contexto crítico donde muchas empresas se encuentran paralizadas", explicó a este medio Rosato.

Y es que, según informó, "las fábricas ya comenzaron a suspender operaciones ante la falta de insumos básicos e, incluso, paralizaron líneas enteras por el corte de la cadena de producción, que se combina con una abrupta caída de la demanda de mercado, ante la recesión que generó el impacto inflacionario".

Aseguró, en ese sentido, que “las Pymes necesitamos un blanqueo de capitales que se aplique ahora mismo y que sea independiente del proyecto que está incluido en la Ley Ómnibus porque existe una necesidad urgente de contar con liquidez para poder pagar importaciones".

Blanqueo Pyme: un reclamo que lleva tiempo

El dirigente sectorial aseguró que este planteo lo vienen realizando desde el inicio de la gestión de Javier Milei como presidente, pero que aún no han recibido invitación de ningún área de Gobierno para dialogar sobre ésta y otras propuestas que tienen en el que definió como "el sector privado más dinámico de la economía".

Sin embargo, sería un reclamo de más larga data del sector, ya que el año pasado, autoridades de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) habían mantenido ya un encuentro con el entonces secretario de Comercio, Matías Tombolini, en el que se presentaron un proyecto de blanqueo de dólares para que las pymes puedan importar insumos y maquinarias.

Ahora, el reclamo vuelve a tomar vigencia gracias a los problemas que ha tenido el Banco Central (BCRA) para colocar los Bonos para importadores (BOPREAL). Rosato explicó que el malestar de la industria pyme sobre el Bopreal radica en que esos bonos para las pymes "no son útiles", puesto que no los pueden utilizar debido a que "es un medio de pago que no es aceptado por los proveedores del exterior. Ningún proveedor del exterior le acepta bonos que vencen el 2027 a las pymes". Y explica que, "si no le hacen el pago anticipado, realmente el proveedor no entrega la mercadería".

Cómo es la propuesta del blanqueo Pyme

Rosato comentó que proponen que el blanqueo tenga un techo de hasta u$s300.000, que no estarán alcanzados por multas ni impuestos, destinado a las pequeñas y medianas empresas y tendrá como “destino único el pago de importaciones e inversiones productivas, que permitan reactivar el nivel de actividad y sostener los puestos de trabajo, que en la actualidad están en riesgo por los parates que ya se están viendo en muchas fábricas”.

“Se están adelantando las vacaciones en muchas fábricas, porque la caída de la demanda y la falta de insumos nos puso en situación de un parate obligado. Por eso es importante que haya definiciones rápidas y concretas para las Pymes, porque no podemos estar esperando al debate legislativo, ya que las urgencias de las fábricas tienen que tener solución urgente o cierran”, alertó el presidente de IPA.

Y, agregó: “Las Pymes que tuvieron la posibilidad de ahorrar en dólares, pero obligadas a recurrir al mercado informal debido al cepo cambiario impuesto durante todos estos años, necesitan utilizarlos hoy para salvar a las empresas. Si vuelve a haber un proceso de desindustrialización, el sector privado no estará en condiciones de retener el empleo. Por eso insistimos en un diálogo con el Gobierno, para poder aportar ideas y mejorar las condiciones de la reactivación”.

Con información de www.ambito.com