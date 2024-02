Carlos Melconian reapareció y advirtió por dos riesgos que pueden afectar el plan Caputo

El economista Carlos Melconian realizó un análisis respecto de las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei y sostuvo que hubo una precipitación en presentar la ley ómnibus y el DNU. También volvió a insinuar una falta de plan dentro de la actual gestión y lanzó: "Milei tuvo que improvisar puestos".

Según el ex funcionario de la gestión presidencial de Mauricio Macri, el Gobierno debería haber presentado un shock de leyes "el primer día" de su asunción y no mediante el formato ómnibus. "Y que el shock regulatorio no sea por DNU y que se lance posterior a un plan de estabilización", cerró.

Además, el ex presidente del Banco Central consideró que el ministro de Economía, Luis Caputo, deberá afrontar "dos fenómenos muy complicados a futuro".

Jubilados y el empleo informal: los riesgos del plan Caputo

En una entrevista con TN, Melconian explicó que uno de ellos es la caída del poder adquisitivo jubilatorio y recalcó que "se hizo todo mal ya que "se jubiló gente que no había pagado".

"Al contrario, las fórmulas vigentes debían ser cambiadas porque cuando viene con inflación pasada superior, el despelote jubilatorio iba a ser descomunal. Se quiso parar (el mecanismo actual) porque si seguía la fórmula jubilatoria anterior, ahora venía el ciclo donde explotaba el gasto jubilatorio", explicó.

Por otro lado, Melconian alertó por el escenario para sector informal ya que "hay 7 millones de trabajadores" y, aunque indicó que "no va a haber alto desempleo", subrayó que hubo una pérdida del "50% del poder adquisitivo". "Esa gente va a necesitar ayuda", expresó.

Por último, el economista consideró que en los próximos meses caerá la actividad con una recuperación posterior, pero mostró dudas de cuánto durará la recesión. "Si hacés macanas, el crecimiento en V se convierte en L", finalizó.

Con información de www.ambito.com