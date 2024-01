Antón Pirulero, el juego preferido de La Libertad Avanza en Santa Fe

A La Libertad Avanza(LLA) le gusta jugar al Antón Pirulero en Santa Fe. A menos de un mes de asumir en el Congreso, las tres figuras oriundas de la Bota dentro del oficialismo juegan por separado, distantes entre sí, con agendas disímiles e intereses particulares. Romina Diez, Nicolás Mayoraz y Rocío Bonacci atienden su juego. Flaqueza de la tropa del presidente Javier Milei en la provincia.

“Agendas separadas, bandos distintos”, le resume a Letra P un asesor del trío. El armado de la lista, el año pasado, no gozó de una bajada o estrategia particular y, al menos en el inicio de 2024, el tono se mantiene.



Diez encabezó la lista en Santa Fe. Vendió por toda la provincia su cercanía con el libertario, pero en los papeles solo cuenta con un teléfono rojo: el de Karina Milei, la hermana del mandamás de la Casa Rosada. No es poco desde ya, pero es su único puente con la mesa chica del oficialismo. La economista fue una de las diputadas que se quedó afuera de la reunión que mantuvo el Presidente con su tropa legislativa en Balcarce 50.



Mayoraz tiene otro recorrido, expertise política y legislativa. Pegó el salto derecho desde la Legislatura santafesina al Congreso y lidera un sector político, Vida y Famillia, que coló un bloque de dos integrantes en el Concejo de Rosario y un monobloque en la ciudad capital. Hábil, rosqueó y ganó para quedarse con la presidencia de la comisión de Asuntos Constitucionales.

Bonacci, joven, hacedora de primeras armas en la política, se esfuerza por encomendarse a una agenda propositiva, por ejemplo, en el tema biocombustibles, y no entrar en el juego de las internas libertarias. Es hija de José Bonacci, quien como contó Letra P es una rueda de auxilio de candidatos sin estructura, e hija de Beatriz Brouwer, diputada provincial de Santa Fe. Integra las filas de Unite, otro sello que convive en alianza con Milei.

“En Santa Fe cada uno trabaja a su manera”, le confió a este medio un dirigente libertario. Diez, por ejemplo, sorprendió hace unos días al recibir al intendente PRO de Rufino, Natalio Lattanzi, una localidad del sur, que no tiene padrino político dentro del mundo amarillo. Más allá de la jugada de líbero de la diputada, en el PRO santafesino miraron con atención el cónclave y su foto y se preocuparon para evitar que la sociedad LLA – PRO se profundice en la provincia.

El desorden también se refleja en la ocupación de los cargos de dependencias nacionales en Santa Fe. Por el momento, a casi un mes de la asunción de Milei, no hay novedades al respecto.

