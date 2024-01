Luis Ventura apuntó contra Cinthia Fernández en medio del escandaloso acuerdo con Matías Deferico: “Está enojada con la vida”

En las últimas horas, Luis Ventura informó que Cinthia Fernández habría llegado a un acuerdo con el ex futbolista, Matías Deferico por la cuota alimentaria que le corresponde a sus tres hijas en común, Charis, Bella y Francesca, y compartió todos los detalles al respecto. Sin embargo, la bailarina usó sus redes sociales para arremeter contra el periodista y desmentir la información que brindó públicamente. En este sentido, el comunicador no se quedó callado, tomó la posta y le contestó sin pelos en la lengua.



“Me parece que no aprobó matemáticas. Me parece, eh. Por que 1250 por año ¿Cuánto es?”, disparó Ventura, ácido en “A la tarde”, programa que conduce Karina Mazzocco en la pantalla de América, en alusión al descargó que hizo Cinthia negando la información que brindó sobre el acuerdo económico que habría conciliado con Defederico.

En un tono más serio, Luis advirtió: “Si Cinthia me autoriza, les leo el acuerdo que tiene su firma, se los leo”. “Pero esto no es algo que ella debería estar blanqueando o desmintiendo, o siquiera afirmando por una cuestión muy simple: No se pueden hacer declaraciones públicas porque cada vez que lo haces hay que pagar 500 dolares”, remarcó el periodista sobre la confidencialidad del supuesto acuerdo entre Cinthia y Matías.



“Después de las barbaridades que se dijeron ¿Qué es lo sustancial? ¿Qué acordaron? Entonces ¿Dónde está la mentira?”, arremetió Ventura contra la artista “¿Se firmó?”, preguntó en el programa. “Si, hay acuerdo”, le contestó su compañero, Augusto Tartufóli.

“Se firmó 50 y 50 como dice la propiedad, no le gustó el tema de la cifra, también la tengo acá documentada y la podría mostrar pero no quiero que nadie venga y me diga que tengo que pagar yo los 500 dolares”, aseguró Ventura mientras mostraba su teléfono ante la cámara. “Ella está enojada con la vida. Yo digo buen día y ella se enoja”, lanzó el periodista con un dejo de sarcasmo.

Fuente: Pronto