Quién es el preso narco señalado como el instigador de las amenazas a Pullaro

El Ministerio de Seguridad de la Nación informó que Patricia Bullrich, al frente de la cartera, instruyó al Subsecretario de Asuntos Penitenciaros, Julián Curi, para pedir a la Justicia el inmediato confinamiento de un preso, señalado como el autor de las recientes amenazas al gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Altas fuentes oficiales confirmaron a Infobae indicaron que se trata de Francisco “Fran” Riquelme, un traficante aliado a Esteban Lindor Alvarado, rival de Los Monos.



Riquelme, que se hacía llamar “El Pablo Escobar de Empalme”, está preso en la prisión de Marcos Paz. El pedido de Bullrich apunta a que lo aíslen del resto de la población.

Riquelme fue detenido el 3 de abril de 2020 por la Tropa de Operaciones Especiales en Felipe Moré al 600 bis. Tiene dos causas penales en su contra. La primera que lo llevó a estar tras las rejas es por supuestamente haber participado en un intento de homicidio ocurrido el 13 de marzo de 2020 en la localidad de Roldán. En aquella ocasión, baleó a Mariana Ortigala, quien fue testigo estrella del juicio provincial contra Alvarado. Ortigala, por su parte, se encuentra hoy detenida, acusada de participar en balaceras y extorsiones ordenadas por Los Monos. La Justicia rosarina cree, por otra parte, que sería la testaferro del capo máximo de la banda, “Guille” Cantero.

En las últimas horas, el gobernador reveló que tuvo que retirar a su familia de Rosario por las amenazas que recibe desde que aplicó una series de medidas en los penales de Santa Fe para controlar a los narcos y sicarios presos dentro del sistema provincial que comandan la calle tras las rejas.

“De lo único que me arrepiento es que tuve que sacar a mi familia de la ciudad por unos días por las amenazas que tuve. A mí me pesa mucho no ver a mis hijos porque son mi cable a tierra, pero son las que a veces uno tiene que hacer. Yo no los voy a exponer ni arriesgar”, contó Pullaro en diálogo con una radio local.

Y explicó por qué no asignó una custodia para su familia. “Primero estuvieron encerrados en mi departamento, sin salir siquiera a la calle. Estaba preocupado y no iba a hacer esa chantada de ponerle 10 policías para que los acompañen a todos lados, cuando no te terminan pudiendo cuidar y vos le sacás un montón de recursos a la gente que no la están cuidando. No iba a hacer eso porque no corresponde”, sostuvo.

“Es triste. Los pibes no tienen nada que ver, y que amenacen a tu familia es duro. Uno está preparado para que hasta le pueda llegar a pasar algo a uno, pero uno es el que toma las decisiones”, lamentó Pullaro.



El gobernador fue blanco de, al menos, tres amenazas de muerte durante diciembre pasado, luego de que él mismo ordenara la “restitución de los pabellones de alto perfil para jefes narcos y sicarios” en la Unidad Penitenciaria 11 de Piñero y la suspensión del ingreso de alimentos a las cárceles por parte de familiares.

Este lunes, el mandatario provincial recibió un mensaje intimidatorio en una oficina céntrica de Rosario, a través del cual volvieron a advertirle sobre un posible ataque contra él, su esposa y dos hijos. “Vamos a seguir por este camino de pelear contra la delincuencia, vamos a seguir manteniendo a los presos de alto perfil en pabellones especiales, que es lo que más les molesta. Vamos a mejorar los niveles de violencia y seguridad”.

“No nos vamos a amedrentar”, sostuvo Pullaro, quien si bien prefirió no brindar detalles sobre la amenaza, sí deslizó que el mensaje intimidante estaba dirigido a su familia.

Con informacion de Infobae.