Se filtró el apodo con el que Marcos Ginocchio llama a Julieta Poggio en la intimidad

Marcos Ginocchio es el ganador de la anterior edición de Gran Hermano. Gracias a su humildad y su enorme corazón logró conseguir el apoyo tanto del público como de sus compañeros y quedarse con el certamen. Julieta Poggio, una de sus amigas más cercanas dentro del reality show, cumplió años recientemente y él no dudó en saludarla.

“Feliz cumpleaños primita, te deseo lo mejor de lo mejor siempre”, escribió Marcos. Muchos estaban esperando el saludo del campeón debido a los fuertes rumores de romance que surgieron desde que ambos estaban dentro de la casa de Gran Hermano, aunque los dos aclararon que solo son amigos.

El origen del apodo de Marcos a Juli Poggio

Cuando Marcos estaba dentro del programa, comenzó a llamar “primos” a todos sus compañeros de juego. En un icónico momento, Alexis Quiroga le preguntó: “¿Por qué me decís primo? si no soy tu primito”, a lo que Marcos consultó: “Entonces te voy a decir Alexis”. El campeón escuchó a su compañero, quien le retrucó: “Decime Conejo", a lo que finalmente contestó: “No, porque no sos un conejo”.

Marcos Ginocchio fue catalogado desde ese instante como “El Primo” y acabó llamando “Primos” a todos sus amigos de la casa. Como él y Julieta Poggio forjaron una relación muy fuerte, siguió llamándola “Primita” incluso fuera del reality show y la saludó de la misma manera para su cumpleaños.

Fuente: caras.perfil.com