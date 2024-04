Mariana Brey lloró en vivo al escuchar la canción de Tini Stoessel contra Tinelli: “Me removió cosas”

Mariana Brey rompió en llanto al escuchar la nueva canción “Ángel”, de Tini Stoessel, en la que habla sobre los sueños rotos de su padre, tras una presunta traición cometida por Marcelo Tinelli, cuando ella apenas era adolescente.



La panelista de Socios del Espectáculo (eltrece) intentó explicar que la letra la hizo emocionar, pero se desbordó al punto que llamó la atención de Rodrigo Lussich. “Se quebró terriblemente viendo la canción”, comentó visiblemente preocupado. “Me pareció muy fuerte. Yo no lo había visto, lo estoy viendo ahora en vivo”, argumentó la panelista.

Recuperada de la primera impresión, la rubia explicó: “Tenés que construir una fortaleza con lo difícil que debe ser, considerando todo lo que cuenta. El tema de la salud mental ella lo viene hablando en cada show, cada entrevista. Si uno va para atrás recordará que Tini ha expresado más de una vez lo que viene viviendo”.

Luego, Nancy Duré hizo una pequeña observación pobre el tema e indicó que las canciones de Tini son parte de sus intentos por sanar heridas. Conmovida, Brey sumó: “Esta canción, dedicándosela a su papá de una manera de querer limpiar su nombre, es muy linda. Este amor de una hija por su papá. Me removió un montón de cosas y me pareció muy valiente”.

Tini Stoessel destruyó a Marcelo Tinelli en una de sus últimas canciones y lo trató de Judas

En su nuevo disco Mechón de pelo, Tini Stoessel desplegó una batería de comentarios íntimos y muy personales que generaron mucha repercusión. Además de hablar de su vida privada y referenciar su visión sobre lo que más la afectó, la cantante hizo una cruda crítica a lo que, en 2008, sucedió entre su padre, Alejandro Stoessel, y el conductor Marcelo Tinelli.

Sin nombrar al conductor, pero haciendo referencia a él todo el tiempo, Tini explora en el tema “Ángel” las vivencias que padeció cuando era una actriz adolescente, mientras su papá intentaba lidiar con un juicio millonario que le había hecho su exjefe. “Ojos que no ven, traición que no sientes. Judas dio el beso, ¿cómo lo desmientes?”, escribió la cantante.

Qué le dijo Tini Stoessel a Marcelo Tinelli a través de una de sus últimas canciones

A lo largo de todo el hit “Ángel”, Tini relata lo que vivió a mitad de la década de 2000 cuando ella todavía estaba en la escuela y su padre, Alejandro Stoessel trabajaba en televisión junto a Marcelo Tinelli.

“Despertó poco más de las seis. Cuatro platos, tostada y café. Los dejaba de la mano en el colegio. Dos razones para trabajar y a la casa llegar a cenar. Convirtiendo gotas de sudor en privilegio. Y ella juega, baila, corre, canta y vuela, con las alas de su ángel, se las presta cuando quiera”, repasó.



La cantante, entonces, dio una fecha precisa sobre el inicio del conflicto entre su padre y el animador. En esa estrofa, fue contundente. “2008 Diciembre, fue un viernes. Ojos que no ven, traición que no sientes. Judas dio el beso, ¿cómo lo desmientes? ¿Cómo se perdona? ¿Cómo te arrepientes? Si fueron hermanos y adiós para siempre. Si el le dio la mano, y el otro los dientes. Le dieron la espalda y él siempre de frente Le dieron las gracias, lo empujan del puente”, aseguró.

“Yo ya entiendo bien lo que pasó. Papá se fue, y culpa de él, nunca lo fue. La herida se tatuó en su piel. La mentira la oyó todo el mundo. La verdad nunca la escuchó nadie por eso necesito gritarla a todo Buenos Aires. Deja que el tiempo se encargue y el destino se encargó de violeta pintarme. Batallas que no escogemos y hay que enfrentarse. De eso se trata amarse, pero también me dolió y para decirlo no es tarde”, escribió.

