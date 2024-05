Cómo sigue Pablo Alarcón, internado por una infección pulmonar bilateral

Luego de que la salud de Pablo Alarcón encendiera las alarmas tras conocerse que debió ser internado de urgencia por una infección pulmonar bilateral, en Socios del Espectáculo dieron más detalles del cuadro que presenta el actor.

“El sábado por la tarde, el actor fue trasladado por una ambulancia del SAME hasta este centro hospitalario, aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. El cuadro precisamente fue una infección pulmonar de una neumonía bilateral que no le permitía respirar bien”, relató Wally, el cronista del programa que conduce Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por elterce, desde el hospital Tornú.



pablo-alarcon-cuanto-gana-calle

“Está internado, hace un rato le escribí a Pablo y me respondió muy amablemente. Me dijo que recién mañana sería trasladado a otro centro de salud para continuar con los tratamientos”, agregó.

En cuanto a las personas que están acompañando al paciente, informó: “Quien está acompañándolo desde el sábado, a primera hora que surgió esta información y que conocimos la noticia, es su ex pareja, la actriz Claribel Medina”.

“A las 13 horas va a estar aquí presente para recibir el nuevo parte médico. Él tiene que permanecer internado por unos días, recibiendo controles y tratamiento”.



Tras escucharlo, Pallares intervino: “Hay que decir que Claribel es la madre de sus hijas, hace muchos años que están separados. La última pareja conocida de Pablo fue Lucía Galán, que no sé bien cómo terminó esa relación, me parece que no del todo bien”.

Y Lussich cerró: Por supuesto, le deseamos una pronta recuperación a Pablo Alarcón”.

“Hace un rato le escribí a Pablo y me respondió muy amablemente. Me dijo que recién mañana sería trasladado a otro centro de salud para continuar con los tratamientos”.

Fuente: Infobae