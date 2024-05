Yanina Latorre sugirió que Emilia Mernes está embarazada

Emilia Mernes provocó una gran preocupación en la industria musical, luego de que en mayo cancelara gran parte de sus conciertos. Los usuarios de las redes sociales comenzaron a preguntarse qué le habría ocurrido, sobre todo tras conocerse la noticia de que había sido internada. “Quiero pedirles perdón porque no voy a poder hacer el show de hoy. Me siento muy mal y quiero pedir perdón de corazón y realmente no puedo. Intenté hasta último momento para presentarme y darme el show que se merecen. Pero realmente me siento muy mal. Y el médico me dijo que no puedo así. Perdón”, dijo la cantante cuando canceló su primer concierto.



Y, tras varias especulaciones por parte de sus fans, desde LAM finalmente revelaron que Emilia Mernes estaría embarazada de Duki.



Emilia Mernes estaría embarazada

En LAM, como es habitual, se revelaron muchas polémicas sobre el mundo del espectáculo. En una ocasión, las angelitas nombraron a Emilia Mernes y empezaron a dar hipótesis sobre qué le estaría pasando a la cantante.

“Yo les hago una pregunta mientras cotorrean. ¿Saben lo de Emilia, no?”, preguntó Ángel de Brito. Ante esto, las panelistas insinuaron: “¿Se peleó con Duki?”. Pero, Ángel lo negó con su cabeza y señaló: “Pronto va a ser noticia”.

Rápidamente, Yanina Latorre dijo segura: “Embarazada del Duki”. “Yo ya sé”, acotó Matilda Blanco. Sin embargo, el conductor de Los Ángeles de la Mañana optó por no dar detalles y cambió de tema.

Si bien no hubo confirmación oficial por parte de Emilia Mernes y Duki, loa usuarios enloquecieron con la idea de que la cantante esté embarazada.

Fuente: Caras.perfil.com